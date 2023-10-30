Чи впливають заяви Маска на роботу Старлінков в Україні - відповідь Федорова

Чиновник назвав Старлінки "критичною інфраструктурою для війни" та "базовим компонентом для технологічної війни".

"Це зв'язок, це можливість нашим військовим координуватися, передавати інформацію, використовувати системи ситуаційної обізнаності, тобто швидко розуміти, що відбувається на полі бою і приймати рішення", - пояснив він.

Глава Мінцифри воліє "розділяти" американського бізнесмена на того, хто видає багато Старлінков, швидку логістику та найкращі прайси, та "іншого Маска в X.com, який робить різні заяви, які ми не підтримуємо, як і всі в Україні, і для нас взагалі дико чути про те, що він говорить".

"Тому я тут буду говорити про першого Маска, який допомагає зі Старлінками. Сьогодні Старлінки працюють, з ними немає проблем. Ми працюємо з компанією SpaceX і їхнім продуктом Starlink. Тобто все рухається нормально", - розповів Федоров.

За словами міністра, українська сторона також перед майбутніми холодами і новими можливими викликами отримуватиме нові партії Starlink. Вони закуповуються польськими колегами, але "все таки знаходячись в цій комунікації з компанією SpaceX".

"Тому все працює, для нас це важливо і сподіваюся, що все буде працювати", - сказав чиновник.

Пояснюючи, чи впливає "Маск-політолог" на роботу компанії "Маска-підприємця", Федоров наголосив, що США вміють будувати інститути, які "впливають на те, як розвивається бізнес і є певна стійкість процесів".

Скандали зі Starlink

Нагадаємо, раніше американське видання CNN опублікувало уривок книги про Ілона Маска, в якому йшлося про зрив атаки на російський флот. Засновник SpaceX заявив, що нібито таємно наказав відключити Starlink над Кримом, щоб не допустити удару по кораблях Росії, який намагалася завдати Україна за допомогою безпілотників.

Як уточнюється у книзі, він побоювався, що такі дії призведуть до застосування ядерної зброї. Пізніше Маск виправдався за свої події.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що Starlink якийсь час не працював біля Криму. Але він сумнівається, що цього прямо причетний Ілон Маск.

У середині вересня західні ЗМІ повідомляли про те, що Комітет Сенату США збройних сил зайнявся вивченням дій "Маска", який заблокував супутниковий інтернет Starlink біля Криму. Там вважають, що Маск міг поставити під загрозу національну безпеку.

Додамо також, нещодавно Ілон Маск оскандалився постом у соцмережі, в якому висміяв прохання президента Володимира Зеленського про допомогу Україні для відбиття агресії РФ.