Ветераны и ВПЛ могут бесплатно пройти профессиональное обучение: как подать заявку

В Украине начался набор на программу развития профессиональных навыков TVET, которую реализуют в рамках проекта REMARKET. Инициатива позволяет пройти переподготовку или повысить квалификацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ветеран .

Главное: Стартовал набор на программу TVET: ветераны, ВПЛ и уязвимые категории могут получить новую профессию или повысить квалификацию.

ветераны, ВПЛ и уязвимые категории могут получить новую профессию или повысить квалификацию. Программа включает восемь областей Украины и предусматривает до 800 мест для участников.

и предусматривает до 800 мест для участников. Доступны два формата: полностью бесплатные групповые курсы или частично компенсированные индивидуальные учения.

полностью бесплатные групповые курсы или частично компенсированные индивидуальные учения. Обучение ориентировано на востребованные рынком труды профессии, в частности в агросекторе, сфере услуг и производстве.

Кто может принять участие

Программа рассчитана на жителей восьми областей: Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Львовской.

Участие могут принять:

внутренне перемещенные лица;

люди, вернувшиеся в Украину;

местные жители громад, где реализуется проект;

ветераны и уже работающие лица, которые хотят сменить профессию.

Предпочтение будут предоставлять представителям уязвимых групп: женщинам, лицам с инвалидностью, молодежи без опыта работы (18-25 лет), лицам 50+, ветеранам и этническим меньшинствам. Участие в программе можно принять только один раз.

Какие профессии можно овладеть

Учеба фокусируется на специальностях, востребованных на рынке труда. К основным направлениям относятся швейное производство, пекарство и пчеловодство.

Кроме того, индивидуальные курсы могут включать сферы строительства, логистики, маркетинга, технического обслуживания и профессиональных услуг.

Форматы обучения:

Групповые курсы TVET: обучение полностью оплачивает программа, проводится заведениями профессионального образования. Продолжительность - от двух недель до четырех месяцев.

обучение полностью оплачивает программа, проводится заведениями профессионального образования. Продолжительность - от двух недель до четырех месяцев. Индивидуальные курсы: участник самостоятельно выбирает обучающего провайдера. Программа компенсирует часть стоимости, однако собственный вклад участника должен составлять не менее 25%. Продолжительность - от 10 часов до полугода.

Обучение проводится офлайн или в смешанном формате с обязательной практикой. После завершения участники получат сертификат или диплом.

Как подать заявку

Для регистрации необходимо обратиться в соответствующие представительства программы в зависимости от региона проживания:

Детали программы доступны на официальных ресурсах организаторов проекта. Его реализуют организации Каритас Швейцария, Каритас Украина, Каритас-Спес Украина и SPARK.