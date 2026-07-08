Ветераны и ВПЛ могут бесплатно пройти профессиональное обучение: как подать заявку
В Украине начался набор на программу развития профессиональных навыков TVET, которую реализуют в рамках проекта REMARKET. Инициатива позволяет пройти переподготовку или повысить квалификацию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ветеран .
Главное:
- Стартовал набор на программу TVET: ветераны, ВПЛ и уязвимые категории могут получить новую профессию или повысить квалификацию.
- Программа включает восемь областей Украины и предусматривает до 800 мест для участников.
- Доступны два формата: полностью бесплатные групповые курсы или частично компенсированные индивидуальные учения.
- Обучение ориентировано на востребованные рынком труды профессии, в частности в агросекторе, сфере услуг и производстве.
Кто может принять участие
Программа рассчитана на жителей восьми областей: Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Львовской.
Участие могут принять:
- внутренне перемещенные лица;
- люди, вернувшиеся в Украину;
- местные жители громад, где реализуется проект;
- ветераны и уже работающие лица, которые хотят сменить профессию.
Предпочтение будут предоставлять представителям уязвимых групп: женщинам, лицам с инвалидностью, молодежи без опыта работы (18-25 лет), лицам 50+, ветеранам и этническим меньшинствам. Участие в программе можно принять только один раз.
Какие профессии можно овладеть
Учеба фокусируется на специальностях, востребованных на рынке труда. К основным направлениям относятся швейное производство, пекарство и пчеловодство.
Кроме того, индивидуальные курсы могут включать сферы строительства, логистики, маркетинга, технического обслуживания и профессиональных услуг.
Форматы обучения:
- Групповые курсы TVET: обучение полностью оплачивает программа, проводится заведениями профессионального образования. Продолжительность - от двух недель до четырех месяцев.
- Индивидуальные курсы: участник самостоятельно выбирает обучающего провайдера. Программа компенсирует часть стоимости, однако собственный вклад участника должен составлять не менее 25%. Продолжительность - от 10 часов до полугода.
Обучение проводится офлайн или в смешанном формате с обязательной практикой. После завершения участники получат сертификат или диплом.
Как подать заявку
Для регистрации необходимо обратиться в соответствующие представительства программы в зависимости от региона проживания:
- Одесская область
- Днепропетровская область
- Львовская область
- Хмельницкая область
- Ивано-Франковская область
- Винницкая, Житомирская и Николаевская области
Детали программы доступны на официальных ресурсах организаторов проекта. Его реализуют организации Каритас Швейцария, Каритас Украина, Каритас-Спес Украина и SPARK.
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