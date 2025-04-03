Трамп ударил пошлинами по необитаемым островам с пингвинами

Группа необитаемых вулканических островов вблизи Антарктиды, покрытых ледниками и заселенных пингвинами, попала под экономический удар в торговой войне президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома ввел 10% пошлину на товары с этих территорий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Речь идет о необитаемом архипелаге в южной части Индийского океана, состоящем из двух основных островов - Херд и Макдональд (принадлежит Австралии).

Эти острова считаются одними из самых отдаленных мест на планете. Добраться туда можно лишь двухнедельным морским рейсом из города Перт, что на западном побережье Австралии. Они полностью необитаемы, и последний раз там бывали люди примерно 10 лет назад.

Несмотря на это, острова Херд и Макдональд оказались в списке "стран", на которые США наложили новые торговые пошлины. Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи выразил свое удивление, заявив, такой шаг Трампа показывает, что "нигде на Земле нет безопасного места".

В список Белого дома также вошли такие территории, как Кокосовые (Килинг) острова, остров Рождества и остров Норфолк. На последнем проживает 2 188 человек, он расположен в 1 600 км к северо-востоку от Сиднея. США на Норфолк наложили еще более жесткую пошлину - 29%.

Онлайн-платформа данных о международной торговле Observatory of Economic Complexity указывает, что в 2023 году Норфолк якобы экспортировал в США товаров на 655 тысяч долларов, основным экспортным товаром были кожаные ботинки на сумму 413 тысяч долларов.

Однако административный руководитель острова Норфолк Джордж Плант отрицает это. Он заявил в интервью The Guardian: "Нам неизвестно о каком-либо экспорте с острова Норфолк в США, а также о каких-либо пошлинах или нетарифных торговых барьерах на товары, поступающие на Норфолк".

В свою очередь премьер-министр Австралии также удивлен тем, что внешние территории, включая крошечный остров Норфолк, также оказались под прицелом тарифов президента США.

"Остров Норфолк получил 29% пошлины. Я не совсем уверен, что Норфолк является серьезным торговым конкурентом для огромной экономики США, но это еще раз подтверждает, что нигде на Земле нет безопасного места", - сказал Албанизи.

Еще более загадочными выглядят данные об экспорте с островов Херд и Макдональд. В этом регионе действительно есть рыболовная промышленность, но нет никаких зданий или постоянных жителей.

Несмотря на это, по данным Всемирного банка, в 2022 году США импортировали продукции с островов Херд и Макдональд на сумму 1,4 млн долларов и почти весь этот импорт состоял из "машин и электрооборудования". Что это были за товары - пока непонятно. За пять лет до этого объемы импорта с этих островов колебались от 15 до 325 тысяч долларов в год.

The Guardian добавляет, что внешние территории Австралии не являются самоуправляемыми, но имеют уникальные отношения с федеральным правительством.

Новые пошлины Трампа