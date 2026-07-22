Повлияет ли запуск 5G на стоимость мобильной связи: что говорят в Минцифре

Подорожает ли мобильная связь

Сегодня тестирование 5G началось в Киеве. По словам Прибытько, запуск сети 5G не повлечет за собой автоматического повышения тарифов на мобильную связь.

"Минцифры не влияет на формирование тарифов операторов мобильной связи, однако вместе с мобильными операторами мы неоднократно говорили об этом - запуск 5G не означает автоматического повышения тарифов", - сказал он.

Пользователи смогут подключаться к новой сети в рамках своих действующих тарифных планов.

Что изменится для пользователей

Главным преимуществом 5G станет значительно более высокая скорость передачи данных. Большие файлы будут загружаться в считанные секунды, а видео будут открываться почти мгновенно.

Кроме того, новая технология обеспечивает меньшую задержку сигнала. Это означает, что устройство будет быстрее обмениваться данными с сетью, что особенно важно для онлайн-игр, сервисов виртуальной реальности и других технологий, работающих в режиме реального времени.

"Также 5G позволяет обеспечивать качественной связью гораздо больше устройств на одном квадратном метре, чем 4G", - отметил Прибытько.

Он также добавил, что для большинства пользователей это означает просто более быстрый, более комфортный и стабильный мобильный интернет.

Полное интервью Станислава Прибытько о 5G - читайте по ссылке.