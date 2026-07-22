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Чи вплине запуск 5G на вартість мобільного зв'язку: що кажуть в Мінцифри

12:30 22.07.2026 Ср
2 хв
Чи треба доплачувати гроші за ще швидший інтернет?
aimg Дмитро Левицький
Фото: у Мінцифри розповіли, чи подорожчає мобільний зв'язок після запуску 5G (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тестування 5G в Україні означає не лише швидший мобільний інтернет. Запуск нової технології несе ще кілька важливих змін для користувачів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько.

Чи подорожчає мобільний зв'язок

Сьогодні тестування 5G розпочалося у Києві. За словами Прибитька, запуск мережі 5G не означатиме автоматичного підвищення тарифів на мобільний зв'язок.

"Мінцифри не впливає на формування тарифів операторів мобільного зв’язку, однак разом із мобільними операторами ми неодноразово говорили про це – запуск 5G не означає автоматичного підвищення тарифів", - сказав він.

Користувачі зможуть підключатися до нової мережі в межах своїх чинних тарифних планів.

Що зміниться для користувачів

Головною перевагою 5G стане значно вища швидкість передачі даних. Великі файли завантажуватимуться за лічені секунди, а відео відкриватимуться майже миттєво.

Крім цього, нова технологія забезпечує меншу затримку сигналу. Це означає, що пристрій швидше обмінюватиметься даними з мережею, що особливо важливо для онлайн-ігор, сервісів віртуальної реальності та інших технологій, які працюють у режимі реального часу.

“Також 5G дає змогу забезпечувати якісним зв’язком значно більше пристроїв на одному квадратному метрі, ніж 4G", - зауважив Прибитько.

Він також додав, що для більшості користувачів це означає просто швидший, комфортніший і стабільніший мобільний інтернет.

Повне інтерв'ю Станіслава Прибитька про 5G - читайте за посиланням.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні обговорюють можливу зміну підходу до мобільних тарифів. Замість звичних пакетів оператори в майбутньому можуть перейти на модель pay-as-you-go, коли абоненти оплачуватимуть лише фактично використані послуги.

Також ми писали, що "Київстар" відмовляється від частини застарілих способів поповнення рахунку. Компанія змінює правила оплати, поступово переводячи абонентів на сучасніші сервіси.

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