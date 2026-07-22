Чи вплине запуск 5G на вартість мобільного зв'язку: що кажуть в Мінцифри

Чи подорожчає мобільний зв'язок

Сьогодні тестування 5G розпочалося у Києві. За словами Прибитька, запуск мережі 5G не означатиме автоматичного підвищення тарифів на мобільний зв'язок.

"Мінцифри не впливає на формування тарифів операторів мобільного зв’язку, однак разом із мобільними операторами ми неодноразово говорили про це – запуск 5G не означає автоматичного підвищення тарифів", - сказав він.

Користувачі зможуть підключатися до нової мережі в межах своїх чинних тарифних планів.

Що зміниться для користувачів

Головною перевагою 5G стане значно вища швидкість передачі даних. Великі файли завантажуватимуться за лічені секунди, а відео відкриватимуться майже миттєво.

Крім цього, нова технологія забезпечує меншу затримку сигналу. Це означає, що пристрій швидше обмінюватиметься даними з мережею, що особливо важливо для онлайн-ігор, сервісів віртуальної реальності та інших технологій, які працюють у режимі реального часу.

“Також 5G дає змогу забезпечувати якісним зв’язком значно більше пристроїв на одному квадратному метрі, ніж 4G", - зауважив Прибитько.

Він також додав, що для більшості користувачів це означає просто швидший, комфортніший і стабільніший мобільний інтернет.

Повне інтерв'ю Станіслава Прибитька про 5G - читайте за посиланням.