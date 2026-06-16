Связь без абонплаты? Изменят ли "Киевстар", Vodafone и lifecell правила для тарифов

В украинском медиапространстве обсуждают возможную революцию в телекоме: отказ от привычных пакетных тарифов в пользу модели pay-as-you-go (оплата исключительно за фактически потребленный объем услуг).

РБК-Украина обратилось к "Киевстару", Vodafone и lifecell, чтобы выяснить, рассматривают ли они возможность отказа от ежемесячных платежей в пользу оплаты "по факту".

Что произошло?

Недавно ряд украинских СМИ сообщил, что в профильных кругах обсуждается возможность перехода украинских мобильных операторов на новую модель оплаты услуг - за фактическое потребление вместо ежемесячной абонентской платы.

В СМИ отмечалось, что такие обсуждения ведутся на уровне регулятора и отраслевых ассоциаций, а внедрение новых правил, по предварительным оценкам, возможно не раньше 2027 года.

Что говорят операторы?

"Киевстар"

Оператор пока не видит перспектив в отказе от абонентской платы. В комментарии РБК-Украина в компании подчеркнули, что модель подписки является глобальным стандартом, который обеспечивает предсказуемость расходов.

Позиция:

"Киевстар" постоянно анализирует потребности клиентов, однако сегодня приоритетом является развитие сбалансированных тарифов с фиксированной абонентской платой, гарантирующих качество связи.

"В то же время "Киевстар" продолжает отслеживать рыночные тенденции и может рассматривать различные тарифные подходы в будущем, если это будет соответствовать потребностям клиентов и стратегии развития компании", - отметили в компании.

Vodafone

В компании отмечают, что инициатива требует тщательного анализа баланса интересов абонентов и устойчивости сети.

Позиция:

"Инициативы, на которые вы ссылаетесь, находятся на стадии обсуждения и требуют взвешенного подхода с учетом интересов потребителей, устойчивости сетей и развития телеком-инфраструктуры. На данный момент основой тарифной политики компании является пакетная модель", - пояснили в Vodafone.

с учетом интересов потребителей, устойчивости сетей и развития телеком-инфраструктуры. На данный момент основой тарифной политики компании является пакетная модель", - пояснили в Vodafone. Вопросы изменения тарифов и запуска новых форматов являются чувствительными с точки зрения конкуренции, поэтому подробные планы в компании не комментируют.

lifecell

В lifecell заявили, что не могут комментировать гипотетические сценарии изменения моделей тарификации, указывая на экономическую целесообразность нынешнего формата.

Позиция:

Пакетная тарификация позволяет прогнозировать расходы не только пользователям, но и операторам, что критически важно для дальнейших инвестиций в сеть.

Вывод

На данный момент "Большая тройка" украинских операторов не планирует переход на модель оплаты по фактическому потреблению. Текущая пакетная система остается для них главным инструментом обеспечения стабильности связи и финансирования модернизации сетей.