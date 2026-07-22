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Повлияет ли запуск 5G на стоимость мобильной связи: что говорят в Минцифре

12:30 22.07.2026 Ср
2 мин
Нужно ли доплачивать деньги за еще более быстрый интернет?
aimg Дмитрий Левицкий
Повлияет ли запуск 5G на стоимость мобильной связи: что говорят в Минцифре Фото: в Минцифре рассказали, подорожает ли мобильная связь после запуска 5G (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Тестирование 5G в Украине означает не только более быстрый мобильный интернет. Запуск новой технологии несет еще несколько важных изменений для пользователей.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибытько.

Подорожает ли мобильная связь

Сегодня тестирование 5G началось в Киеве. По словам Прибытько, запуск сети 5G не повлечет за собой автоматического повышения тарифов на мобильную связь.

"Минцифры не влияет на формирование тарифов операторов мобильной связи, однако вместе с мобильными операторами мы неоднократно говорили об этом - запуск 5G не означает автоматического повышения тарифов", - сказал он.

Пользователи смогут подключаться к новой сети в рамках своих действующих тарифных планов.

Что изменится для пользователей

Главным преимуществом 5G станет значительно более высокая скорость передачи данных. Большие файлы будут загружаться в считанные секунды, а видео будут открываться почти мгновенно.

Кроме того, новая технология обеспечивает меньшую задержку сигнала. Это означает, что устройство будет быстрее обмениваться данными с сетью, что особенно важно для онлайн-игр, сервисов виртуальной реальности и других технологий, работающих в режиме реального времени.

"Также 5G позволяет обеспечивать качественной связью гораздо больше устройств на одном квадратном метре, чем 4G", - отметил Прибытько.

Он также добавил, что для большинства пользователей это означает просто более быстрый, более комфортный и стабильный мобильный интернет.

Полное интервью Станислава Прибытько о 5G - читайте по ссылке.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине обсуждают возможное изменение подхода к мобильным тарифам. Вместо привычных пакетов операторы в будущем могут перейти на модель pay-as-you-go, когда абоненты будут оплачивать только фактически использованные услуги.

Также мы писали, что "Киевстар" отказывается от части устаревших способов пополнения счета. Компания меняет правила оплаты, постепенно переводя абонентов на более современные сервисы.

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