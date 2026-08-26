Внесли ли залог за Мудрую: что говорят в ВАКС

Деньги за экс-заместительницу руководителя Офиса президента Ирину Мудрую по состоянию на данный момент еще не поступали. Ранее суд определил ей меру пресечения в виде ареста с альтернативой 20 млн грн залога.

Об этом РБК-Украина сообщили в Высшем антикоррупционном суде.

В ВАКС уточнили, что за гендиректора по правовым вопросам ОП Виктора Дубовика внесли 7 млн грн залога, определенного судом в качестве альтернативы содержанию под стражей.

Ранее адвокат Мудрой Артем Крикун-Труш сообщил "Суспільному", что часть залога за нее уже внесли несколько залогодателей.

Напомним, Виктор Дубовик и Ирина Мудрая являются фигурантами связанных между собой антикоррупционных дел "Фемида" и "Форест Гамп".

Рассмотрение дела

Напомним, заседание по делу началось 21 августа и продлилось 24 и 25 августа. Защита просила отложить разбирательство на неделю из-за ухудшения состояния здоровья подозреваемой. Суд частично удовлетворил ходатайство, перенеся выступление адвокатов на 24 августа.

Во время первого слушания адвокаты Ирины Мудрой просили проводить заседание в закрытом режиме, ссылаясь на разглашение частной информации о ее семейной жизни. Однако ВАКС отклонил это ходатайство.

25 августа ВАКС избрал Мудрую меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 20 млн гривен.

В чем подозревают Мудрую

Ранее, 19 августа, НАБУ и САП сообщили Мудрой о подозрении в рамках масштабной спецоперации "Форест Гамп", направленной на разоблачение высокоуровневой коррупции.

По версии следствия, речь идет о преступной группе, в которую входили чиновники Офиса президента, действующие и бывшие народные депутаты, а также руководители государственного банка.