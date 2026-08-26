Внесли ли залог за Мудрую: что говорят в ВАКС
Деньги за экс-заместительницу руководителя Офиса президента Ирину Мудрую по состоянию на данный момент еще не поступали. Ранее суд определил ей меру пресечения в виде ареста с альтернативой 20 млн грн залога.
Об этом РБК-Украина сообщили в Высшем антикоррупционном суде.
В ВАКС уточнили, что за гендиректора по правовым вопросам ОП Виктора Дубовика внесли 7 млн грн залога, определенного судом в качестве альтернативы содержанию под стражей.
Ранее адвокат Мудрой Артем Крикун-Труш сообщил "Суспільному", что часть залога за нее уже внесли несколько залогодателей.
Напомним, Виктор Дубовик и Ирина Мудрая являются фигурантами связанных между собой антикоррупционных дел "Фемида" и "Форест Гамп".
Рассмотрение дела
Напомним, заседание по делу началось 21 августа и продлилось 24 и 25 августа. Защита просила отложить разбирательство на неделю из-за ухудшения состояния здоровья подозреваемой. Суд частично удовлетворил ходатайство, перенеся выступление адвокатов на 24 августа.
Во время первого слушания адвокаты Ирины Мудрой просили проводить заседание в закрытом режиме, ссылаясь на разглашение частной информации о ее семейной жизни. Однако ВАКС отклонил это ходатайство.
25 августа ВАКС избрал Мудрую меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 20 млн гривен.
В чем подозревают Мудрую
Ранее, 19 августа, НАБУ и САП сообщили Мудрой о подозрении в рамках масштабной спецоперации "Форест Гамп", направленной на разоблачение высокоуровневой коррупции.
По версии следствия, речь идет о преступной группе, в которую входили чиновники Офиса президента, действующие и бывшие народные депутаты, а также руководители государственного банка.
Правоохранители утверждают, что участники группы организовали легализацию 150 млн грн. Через подставные компании средства внесли на счета для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас". На записях разговоров он фигурирует под именем "Герман", а сумма залога совпадает с размером залога за эксминистра энергетики Германа Галущенко.
В тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Мудрой с должности. В ОП она, в частности, отвечала за правосудие, правовую политику и координацию работы с международными судами.