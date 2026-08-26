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Чи внесли заставу за Мудру: що кажуть у ВАКС

13:11 26.08.2026 Ср
2 хв
Раніше адвокат ексзаступниці ОП повідомив про внесення частини грошей
aimg Валерій Ульяненко aimg Юлія Акимова
Чи внесли заставу за Мудру: що кажуть у ВАКС Фото: ексзаступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра (РБК-Україна)
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Гроші за ексзаступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру станом на зараз ще не надходили. Раніше суд визначив їй запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою 20 млн грн застави.

Про це РБК-Україна повідомили у Вищому антикорупційному суді.

У ВАКС уточнили, що за гендиректора з правових питань ОП Віктора Дубовика внесли 7 млн грн застави, визначеної судом як альтернативу триманню під вартою.

Раніше адвокат Мудрої Артем Крикун-Труш повідомив "Суспільному", що частину застави за неї вже внесли кілька заставодавців.

Нагадаємо, Віктор Дубовик та Ірина Мудра є фігурантами пов’язаних між собою антикорупційних справ "Феміда" і "Форест Гамп".

Розгляд справи

Нагадаємо, засідання у справі розпочалося 21 серпня та продовжилося 24 і 25 серпня. Захист просив відкласти розгляд на тиждень через погіршення стану здоров’я підозрюваної. Суд частково задовольнив клопотання, перенісши виступ адвокатів на 24 серпня.

Під час першого слухання адвокати Ірини Мудрої просили проводити засідання у закритому режимі, посилаючись на розголошення приватної інформації про її сімейне життя. Однак ВАКС відхилив це клопотання.

25 серпня ВАКС обрав Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 20 млнгривень.

У чому підозрюють Мудру

Раніше, 19 серпня, НАБУ і САП повідомили Мудрій про підозру в межах масштабної спецоперації "Форест Гамп", спрямованої на викриття високорівневої корупції.

За версією слідства, йдеться про злочинну групу, до якої входили високопосадовці Офісу президента, чинні та колишні народні депутати, а також керівники державного банку.

Правоохоронці стверджують, що учасники групи організували легалізацію 150 млн грн. Через підставні компанії кошти внесли на рахунки для сплати застави за одного з фігурантів справи "Мідас". На записах розмов він фігурує під ім’ям "Герман", а сума застави збігається із розміром застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка.

Того ж дня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Мудрої з посади. В ОП вона, зокрема, відповідала за питання правосуддя, правову політику та координацію роботи з міжнародними судами.

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