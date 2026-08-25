ua en ru
Вт, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Экс-заму руководителя ОП Мудрой избрали меру пресечения

10:13 25.08.2026 Вт
2 мин
Прокурор просил об аресте с альтернативой 150 млн гривен залога
aimg Мария Кучерявец
Экс-заму руководителя ОП Мудрой избрали меру пресечения Фото: экс-заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая (РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшей заместительнице руководителя Офиса президента Ирине Мудрой в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина из зала суда ВАКС.

На вопрос, есть ли у нее 20 млн грн для внесения залога, Мудрая ответила, что частично имеет собственные средства, а также рассчитывает на знакомых и друзей.

"У меня есть много друзей и много контактов. Я напомню, сколько мне лет. За это время у меня достаточно контактов собралось", - сказала она.

Отметим, что заседание по этому делу началось еще в пятницу, 21 августа, а продолжилось 24 и 25 августа. Адвокаты просили отложить разбирательство на неделю из-за ухудшения состояния здоровья подозреваемой. Суд частично удовлетворил эту просьбу и перенес выступление адвокатов на 24 августа.

Во время первого слушания защита Мудрой ходатайствовала о проведении заседания в закрытом режиме, ссылаясь на разглашение частной информации о семейной жизни. Впрочем, ВАКС это ходатайство отклонил.

В чем подозревают Ирину Мудрую

19 августа НАБУ и САП объявили Мудрой подозрение в рамках масштабной спецоперации "Форест Гамп" по ликвидации высокоуровневой коррупции.

По данным следствия, речь идет о преступной группировке среди высокопоставленных должностных лиц ОП, действующих и бывших народных депутатов и руководителей госбанка.

Читайте также: 4 млн долларов от Микитася и "надбавка" к зарплате: новые детали дела Мудрой от САП

Правоохранители отмечают, что группа организовала легализацию 150 миллионов гривен наличными. Эти средства из-за прокладок подставных компаний были внесены на счета для уплаты залога за одного из участников преступной организации по делу "Мидас" (на обнародованных записях разговоров фигурирует имя "Герман", а сумма совпадает с залогом для экс-министра энергетики Германа Галущенко).

В тот же день, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Мудрой с должности заместителя руководителя ОП. В Офисе президента она отвечала, в частности, за правосудие, правовую политику и координацию работы с международными судами.

Комментируя дело журналистам, Владимир Зеленский отметил, что узнал детали вместе с обществом, однако обнародованных фактов было достаточно для мгновенного решения.

Читайте также: Среди фигурантов - Мудрая, Столар и Микитась. Что известно о спецоперации НАБУ и САП
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Суд Коррупция
Новости
В Киеве повреждена многоэтажка после атаки дрона, есть пострадавшая
В Киеве повреждена многоэтажка после атаки дрона, есть пострадавшая
Аналитика
Дорогая электроэнергия для металлургии. Как обеспечить прямые контракты между промышленностью и генерацией
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дорогая электроэнергия для металлургии. Как обеспечить прямые контракты между промышленностью и генерацией