Реформа дошкольного образования. Что изменится в садиках для детей, родителей и воспитателей

С 1 января 2025 года в Украине "заработал" новый закон "О дошкольном образовании". Его цель - улучшить качество образовательных услуг, а также создать комфортные условия для всех участников образовательного процесса - детей, их родителей и воспитателей.

РБК-Украина рассказывает, что может измениться в Украине для детей и взрослых.

Ключевые новации закона о дошкольном образовании

Принятый Верховной Радой 6 июня 2024 года закон №3788-IX "О дошкольном образовании" определяет первейшим принципом государственной политики и образовательной деятельности в сфере дошкольного образования "ребенкоцентризм и личностно ориентированный подход к развитию ребенка" - в соответствии с его индивидуальными особенностями, потребностями, интересами, способностями, дарованиями и свободой выбора.

Другой группой субъектов, об обеспечении наилучших интересов которых необходимо заботиться, являются педагогические работники, ведь от их непосредственной деятельности зависит, будут ли дети счастливы, ухожены, развиты, воспитаны и обучены.

Приложить к этому усилия должны органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также субъекты образовательной деятельности, их руководители и учредители.

Второй ключевой новацией закона можно назвать обеспечение безопасности и укрепление здоровья каждого ребенка, путем:

четкого определения терминов "безопасная образовательная среда" и "здоровая образовательная среда"

возложения обязанностей по созданию, контролю за созданием, обеспечению функционирования такой среды на учредителей, руководителей и педагогических работников соответствующих субъектов образовательной деятельности

обеспечения каждому воспитаннику в заведении дошкольного образования безопасности, психолого-педагогического сопровождения, а также в случае необходимости - оказания домедицинской помощи

установления обязанности для учреждений дошкольного образования систематически осуществлять мероприятия по охране здоровья воспитанников

установления обязанности педагогических работников систематически (не менее одного раза в 5 лет) повышать квалификацию по оказанию психологической помощи и поддержки детей, домедицинской помощи, обеспечения безопасности детей

урегулирования вопросов обеспечения детей качественным питанием - с учетом требований по безопасности и качеству пищевых продуктов

установления прямого запрета работы в детских садах определенным категориям граждан (их перечень определен в части 3 статьи 25 закона)

Закон предлагает также введение системы мер, направленных на обеспечение конституционной гарантии доступности дошкольного образования:

гарантирование каждому ребенку получения дошкольного образования в максимально приближенном к его месту жительства коммунальном учреждении или в другом (по принципу "деньги ходят за ребенком")

установление четких правил очередности и основных правил зачисления в коммунальные учреждения дошкольного образования

установление обязательности получения дошкольного образования детьми старшего дошкольного возраста в соответствии с государственным стандартом

установление правовых оснований для подвоза педагогических работников к месту получения дошкольного образования детьми

введение различных форм получения дошкольного образования (об этом говорится в статье 12 закона)

разнообразие и узаконивание различных субъектов образовательной деятельности в сфере дошкольного образования (государственные, коммунальные, частные учреждения дошкольного образования, физические лица-предприниматели, дошкольные подразделения в составе различных юридических лиц публичного и частного права) (статья 29)

разнообразие типов организации образовательной деятельности - ясли, детский сад, специальный детский сад, мобильный детский сад, семейный сад, мини-сад, центр педагогического партнерства, центр развития ребенка

возможность сочетания этих типов в одном заведении дошкольного образования (статья 35)

нормирование вопросов по созданию и обеспечению функционирования инклюзивной или специальной образовательной среды

Документ предлагает также введение системы мер, направленных на обеспечение конституционной гарантии бесплатности дошкольного образования:

установление на уровне закона четкой гарантии для каждого ребенка (независимо от оснований его пребывания в Украине) относительно бесплатного получения дошкольного образования в государственных и коммунальных учебных заведениях (часть 2 статьи 8)

определение впервые на уровне закона "объема" бесплатного дошкольного образования в государственном, коммунальном учреждении дошкольного образования - до 11 часов в день (часть 3 статьи 10)

Согласно закону, образовательный процесс будет направлен на формирование у воспитанников общественных ценностей - правды, справедливости, патриотизма, гуманизма, милосердия, толерантности, уважения к чести и достоинству человека и результатов его труда, здорового образа жизни и экологического поведения, ценностей постоянного познания и развития (часть 4 статьи 15).

Кроме того, документ предлагает оптимизировать работу и отдых педагогических работников учреждений дошкольного образования:

установить четкое определение на уровне закона сокращенной продолжительности их рабочего времени, уменьшение педагогической нагрузки воспитателей и четкое разграничение терминов "рабочее время" и "педагогическая нагрузка" (статья 26)

установить для всех них ежегодный основной отпуск продолжительностью 56 календарных дней (часть 3 статьи 27)

установить прямое требование на уровне закона относительно доплаты (воспитателям и помощникам воспитателей) за превышение установленных норм наполняемости групп (абзац 3 части 1 статьи 28)

предоставить право учредителям государственных и коммунальных учреждений дошкольного образования устанавливать должностные оклады, доплаты, надбавки и денежные вознаграждения в размере, превышающем размер, определенный Кабинетом министров, а также другие (дополнительные) вознаграждения и пособия (абзац 3 части 2 статьи 28)

нормировать предоставление государственными и коммунальными учреждениями дошкольного образования платных образовательных и других услуг

определить на уровне закона, что 70% полученных от такой деятельности средств направляются "на оплату труда, поощрение, в частности премирование, работников в соответствии с коллективным договором и внутренними актами заведения дошкольного образования" (часть 5 статьи 50)

По мнению членов правительства и парламентариев, эти и другие новации (которые предлагает закон) должны вывести сферу дошкольного образования на новый уровень развития: