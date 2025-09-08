Требовал ли Трамп от Венгрии прекратить покупку российской нефти: ответ Сийярто

"Конечно, такого сообщения не было, даже ничего похожего", - заверил Сийярто.

Он считает, что европейские страны, которые осуждают Словакию и Венгрию в импорте российской нефти, якобы сами тайно импортируют ее через азиатских посредников. А Будапешт и Братислава делают это открыто, что "обусловлено их инфраструктурой".

Сийярто оправдался, что в Венгрию ведут только два нефтепровода - из Хорватии и России. И мощностей хорватского "недостаточно" для того, чтобы покрыть все потребности Венгрии и Словакии.

"Учитывая инфраструктуру и физическую реальность, Венгрия может безопасно функционировать с энергетической точки зрения только при условии, что работает нефтепровод "Дружба". Трубопровод из Хорватии является отличным вспомогательным маршрутом, но сам по себе он не способен обеспечить Венгрию и Словакию", - добавил министр.