Чи вимагав Трамп від Угорщини припинити купівлю російської нафти: відповідь Сіярто

"Звичайно, такого повідомлення не було, навіть нічого схожого", - запевнив Сійярто.

Він вважає, що європейські країни, які засуджують Словаччину та Угорщину в імпорті російської нафти, нібито самі таємно імпортують її через азійських посередників. А Будапешт і Братислава роблять це відкрито, що "зумовлено їхньою інфраструктурою".

Сіярто виправдався, що в Угорщину ведуть лише два нафтопроводи - з Хорватії та Росії. І потужностей хорватського "недостатньо" для того, щоб покрити всі потреби Угорщини та Словаччини.

"З огляду на інфраструктуру і фізичну реальність, Угорщина може безпечно функціонувати з енергетичного погляду тільки за умови, що працює нафтопровід "Дружба". Трубопровід із Хорватії є чудовим допоміжним маршрутом, але сам по собі він не здатен забезпечити Угорщину та Словаччину", - додав міністр.