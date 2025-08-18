Используют ли ИИ в ВСУ: ответ Главнокомандующего
Сейчас фактически все технологическое вооружение ВСУ имеет элементы ИИ. В частности, системы противовоздушной обороны.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью РБК-Украина.
По словам Сырского, в Генеральном штабе и в других штабах созданы структуры, которые занимаются применением искусственного интеллекта в военной сфере.
"Даже обычные зенитные установки - пулеметные или пушечные - имеют современные системы прицеливания, захвата, автоматического сопровождения, классификации и идентификации цели, что позволяет повысить их эффективность в разы", - сказал Сырский.
Но, по словам главнокомандующего ВСУ, нужно учитывать, что ИИ может ошибаться, ведь сейчас только начало его развития и использования.
Ранее РБК-Украина писало о внедрении боевой системы DELTA на всех уровнях Сил обороны Украины. Она содержит элементы искусственного интеллекта, благодаря чему можно в режиме онлайн автоматически выявлять вражескую технику. В целом система позволяет видеть поле боя в реальном времени, планировать операции и обмениваться информацией.
Также сообщалось, что Украина и Дания разрабатывают перехватчик дронов с искусственным интеллектом. Планируется, что новая система перехвата сможет идентифицировать, отслеживать и нейтрализовать различные типы вражеских беспилотников - от FPV-дронов и квадрокоптеров типа Mavic до разведывательных и дальнобойных БпЛА.
Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью РБК-Украина рассказывал, что впоследствии искусственный интеллект позволит убрать операторов дронов с поля боя.