ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Используют ли ИИ в ВСУ: ответ Главнокомандующего

Украина, Понедельник 18 августа 2025 10:23
UA EN RU
Используют ли ИИ в ВСУ: ответ Главнокомандующего Фото: главком ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько

Сейчас фактически все технологическое вооружение ВСУ имеет элементы ИИ. В частности, системы противовоздушной обороны.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью РБК-Украина.

По словам Сырского, в Генеральном штабе и в других штабах созданы структуры, которые занимаются применением искусственного интеллекта в военной сфере.

"Даже обычные зенитные установки - пулеметные или пушечные - имеют современные системы прицеливания, захвата, автоматического сопровождения, классификации и идентификации цели, что позволяет повысить их эффективность в разы", - сказал Сырский.

Но, по словам главнокомандующего ВСУ, нужно учитывать, что ИИ может ошибаться, ведь сейчас только начало его развития и использования.

Ранее РБК-Украина писало о внедрении боевой системы DELTA на всех уровнях Сил обороны Украины. Она содержит элементы искусственного интеллекта, благодаря чему можно в режиме онлайн автоматически выявлять вражескую технику. В целом система позволяет видеть поле боя в реальном времени, планировать операции и обмениваться информацией.

Также сообщалось, что Украина и Дания разрабатывают перехватчик дронов с искусственным интеллектом. Планируется, что новая система перехвата сможет идентифицировать, отслеживать и нейтрализовать различные типы вражеских беспилотников - от FPV-дронов и квадрокоптеров типа Mavic до разведывательных и дальнобойных БпЛА.

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью РБК-Украина рассказывал, что впоследствии искусственный интеллект позволит убрать операторов дронов с поля боя.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Искусственный интеллект
Новости
Это бравада, что Россия сможет воевать еще годами, - Сырский
Это бравада, что Россия сможет воевать еще годами, - Сырский
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия