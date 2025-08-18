Чи використовують ШІ у ЗСУ: відповідь Головнокомандувача
Зараз фактично все технологічне озброєння ЗСУ має елементи ШІ. Зокрема, системи протиповітряної оборони.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю РБК-Україна.
За словами Сирського, в Генеральному штабі і в інших штабах створені структури, які займаються застосуванням штучного інтелекту у воєнній сфері.
“Навіть звичайні зенітні установки - кулеметні чи гарматні - мають сучасні системи прицілювання, захоплення, автоматичного супроводження, класифікації та ідентифікації цілі, що дозволяє підвищити їхню ефективність в рази”, - сказав Сирський.
Але, за словами головнокомандувача ЗСУ, треба враховувати, що ШІ може помилятись, адже зараз тільки початок його розвитку і використання.
Раніше РБК-Україна писало про впровадження бойової системи DELTA на всіх рівнях Сил оборони України. Вона містить елементи штучного інтелекту, завдяки чому можна в режимі онлайн автоматично виявляти ворожу техніку. Загалом система дозволяє бачити поле бою в реальному часі, планувати операції та обмінюватись інформацією.
Також повідомлялось, що Україна та Данія розробляють перехоплювач дронів зі штучним інтелектом. Планується, що нова система перехоплення зможе ідентифікувати, відстежувати та нейтралізувати різні типи ворожих безпілотників - від FPV-дронів та квадрокоптерів типу Mavic до розвідувальних та далекобійних БпЛА.
Віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна розповідав, що згодом штучний інтелект дозволить прибрати операторів дронів з поля бою.