Восстановят ли здание Николаевской ОГА после ракетного удара: что говорит Ким

В Николаеве не планируют восстанавливать здание областной государственной администрации, которое было разрушено в результате российского удара.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью "Новини.LIVE" заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"Его (здание ОГА - ред.) реконструировать нельзя. Экспертиза показывает, что есть поражение фундамента. Восстановить его, пожалуй, будет раз в пять дороже, чем построить новое", - отметил Ким.
По его словам, сейчас тратить деньги на здание ОГА он не видит смысла. Оно находится в аварийном состоянии и может обрушиться.
Ким уточнил, что когда закончится война, у жителей Николаева планируют спросить, что делать на месте здания ОГА - мемориал, территорию для памятника, или большой отель.
"Как только закончится война, я этот вопрос хочу обсудить со всеми людьми, чтобы я не принимал решение сам. Потому что тут погибли люди, это вопрос еще и морали", - отметил он.
Напомним, 29 марта 2022 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по зданию Николаевской областной государственной администрации. Было прямое попадание.
Под завалами оказались люди. Позже стало известно, что из-под завалов достали по меньшей мере 34 тела погибших. Еще два человека погибли в больницах.
Также было 33 пострадавших в результате атаки российских оккупантов.
После удара в здании областной государственной администрации осталась большая дыра с 9 по 1 этаж.
Уже в декабре 2022 года Ким рассказал, что здание ОГА не подлежит восстановлению.