Здание Николаевской облгосадминистрации, пострадавшее от обстрела, вероятно, снесут, - Ким
Здание Николаевской областной государственной администрации, разрушенное в марте в результате ракетного удара российской армии, вероятно, снесут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Николаевской ОВА Виталия Кима в комментарии "Радио Свобода".
По словам Кима, здание ОВА не подлежит восстановлению.
"К сожалению, есть экспертиза, что оно (здание - ред.) не подлежит восстановлению. На решение облсовета будет вынесен вопрос о его списании и списании имущества, которое там было потеряно. Я думаю, что это приведет к его сносу и новому строительству", - отметил он.
Напомним, российские войска 29 марта нанесли ракетный удар по Николаевской областной государственной администрации (ОГА). После атаки стало известно, что под завалами находятся люди.
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