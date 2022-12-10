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Здание Николаевской облгосадминистрации, пострадавшее от обстрела, вероятно, снесут, - Ким

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Николаев, Суббота 10 декабря 2022 11:17
Здание Николаевской облгосадминистрации, пострадавшее от обстрела, вероятно, снесут, - Ким Фото: разрушенная Николаевская облгосадминистрация (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

Здание Николаевской областной государственной администрации, разрушенное в марте в результате ракетного удара российской армии, вероятно, снесут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Николаевской ОВА Виталия Кима в комментарии "Радио Свобода".

По словам Кима, здание ОВА не подлежит восстановлению.

"К сожалению, есть экспертиза, что оно (здание - ред.) не подлежит восстановлению. На решение облсовета будет вынесен вопрос о его списании и списании имущества, которое там было потеряно. Я думаю, что это приведет к его сносу и новому строительству", - отметил он.

Напомним, российские войска 29 марта нанесли ракетный удар по Николаевской областной государственной администрации (ОГА). После атаки стало известно, что под завалами находятся люди.

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Николаевская область Областная государственная администрация ракетный удар
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