Здание Николаевской облгосадминистрации, пострадавшее от обстрела, вероятно, снесут, - Ким

По словам Кима, здание ОВА не подлежит восстановлению.

"К сожалению, есть экспертиза, что оно (здание - ред.) не подлежит восстановлению. На решение облсовета будет вынесен вопрос о его списании и списании имущества, которое там было потеряно. Я думаю, что это приведет к его сносу и новому строительству", - отметил он.