Опубліковано відео ракетного удару по Миколаївській ОГА
Фото: рятувальники на місці розбору завалів (t.me/dsns_telegram)
Російські війська 29 березня завдали ракетного удару по Миколаївській обласній державній адміністрації (ОДА). На опублікованому відео видно, як ракета влучила в будівлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.
"Я так зрозумів, коли я посміхаюся - орків це бісить", - підписав він опубліковане відео.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що з-під завалів будівлі обласної адміністрації дістали тіла трьох загиблих.
Детальніше про обстріл читайте в матеріалі "Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві".
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