Чи відновлять будівлю Миколаївської ОДА після ракетного удару: що каже Кім

У Миколаєві не планують відновлювати будівлю обласної державної адміністрації, яку було зруйновано внаслідок російського удару.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Новини.LIVE" заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Її (будівлю ОДА - ред.) реконструювати не можна. Експертиза показує, що є ураження фундаменту. Відновити її, мабуть, буде разів у п'ять дорожче, ніж побудувати нову", - зазначив Кім.
За його словами, зараз витрачати гроші на будівлю ОДА він не бачить сенсу. Вона перебуває в аварійному стані і може обвалитися.
Кім уточнив, що коли закінчиться війна, у жителів Миколаєва планують запитати, що робити на місці будівлі ОДА - меморіал, територію для пам'ятника, або великий готель.
"Як тільки закінчиться війна, я це питання хочу обговорити з усіма людьми, щоб я не приймав рішення сам. Тому що тут загинули люди, це питання ще й моралі", - зазначив він.
Нагадаємо, 29 березня 2022 року російські окупанти завдали ракетного удару по будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації. Було пряме попадання.
Під завалами опинилися люди. Пізніше стало відомо, що з-під завалів дістали щонайменше 34 тіла загиблих. Ще двоє людей загинули в лікарнях.
Також було 33 постраждалих унаслідок атаки російських окупантів.
Після удару в будівлі обласної державної адміністрації залишилася велика діра з 9 по 1 поверх.
Уже в грудні 2022 року Кім розповів, що будівля ОДА не підлягає відновленню.