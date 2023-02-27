Отказалась ли Россия от обстрелов энергосистемы: ответ ГУР и Воздушных сил

Россия не отказалась от цели уничтожить энергосистему Украины, глобально речь идет о прекращении поставок нефтепродуктов и электроэнергии. В то же время новими целями оккупантов могут стать транспортная и гидротехническая инфраструктура.

"Их основной задачей остается уничтожение энергосистемы Украины. Речь идет не только об объектах электрогенерации, а о топливно-энергетическом секторе в целом - они хотят прекратить поставки и нефтепродуктов, и электроэнергии", – считает представитель военной разведки Минобороны Андрей Черняк.

В то же время, по словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, новыми мишенями врага могут стать транспортная и гидротехническая инфраструктура.

"Похоже, что они, возможно, поняли: создать в Украине блэкаут не удастся, а зима уже заканчивается, ракеты в дефиците, поэтому, вероятно, они будут планировать удары по другим целям", - предположил в разговоре с РБК-Украина Игнат.

Также наблюдаются изменения в тактике российских обстрелов Украины. Так, последний относительно массированный обстрел произошел 16 февраля, когда агрессор выпустил 36 ракет. То есть сократился интервал и количество ракет в залпе. Еще одна отличительная деталь - тогда было намного больше старых Х-22, чем во время предыдущих атак.

К тому же 10 дней назад россияне атаковали ночью, а не днем как делали ранее, когда нагрузка на энергосистему больше. Но на этот раз главной целью была не энергетика, а, скорее, топливные объекты. Например, часть ударов пришлась на Кременчугский НПЗ. Следующий обстрел был всего лишь через два дня и тогда враг выпустил только четыре "Калибра". Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий заявил, что одна ракета попала в военный объект, а вторая упала вблизи остановки общественного транспорта.