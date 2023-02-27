Чи відмовилась Росія від обстрілів енергосистеми: відповідь ГУР та Повітряних сил

Росія не відмовилася від мети знищити енергосистему України, глобально йдеться про припинення постачання нафтопродуктів та електроенергії. Водночас нові цілі окупантів можуть стати транспортна та гідротехнічна інфраструктура.

"Їх основним завданням залишається знищення енергосистеми України. Йдеться не лише про об'єкти електрогенерації, а про паливно-енергетичний сектор в цілому - вони хочуть припинити постачання і нафтопродуктів, і електроенергії", - вважає представник військової розвідки Міноборони Андрій Черняк.

Водночас за словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, новими мішенями ворога можуть стати транспортна та гідротехнічна інфраструктура.

"Схоже, що вони, можливо, зрозуміли: створити в Україні блекаут не вдасться, а зима вже закінчується, ракети у дефіциті, тому, ймовірно, вони плануватимуть удари по інших цілях", - припустив у розмові з РБК-Україна Ігнат.

Також спостерігаються зміни у тактиці російських обстрілів України. Так, останній відносно масований обстріл стався 16 лютого, коли агресор випустив 36 ракет. Тобто скоротився інтервал та кількість ракет у залпі. Ще одна відмінна деталь - тоді було набагато більше старих Х-22, аніж під час попередніх атак.

До того ж 10 днів тому росіяни атакували вночі, а не вдень, як робили раніше, коли навантаження на енергосистему більше. Але цього разу головною метою була не енергетика, а скоріше паливні об'єкти. Наприклад, частина ударів припала на Кременчуцький НПЗ. Наступний обстріл був лише через два дні і тоді ворог випустив лише чотири "Калібри". Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій заявив, що одна ракета потрапила у військовий об'єкт, а друга впала поблизу зупинки громадського транспорту.