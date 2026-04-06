RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Будут ли отключать во вторник свет по графикам? В "Укрэнерго" дали прогноз

19:26 06.04.2026 Пн
2 мин
Ограничения 7 апреля будут действовать всего несколько часов
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: украинцев предупредили о графиках отключений (Getty Images)

Во вторник, 7 апреля, во всех областях Украины будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Завтра графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать с 07:00 до 11:00.

Причиной продолжения действия ограничений являются последствия массированных комбинированных атак российских оккупантов энергетических объектов Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - сказано в заявлении.

"Укрэнерго" также призвало всех украинцев экономно пользоваться электроэнергией.

Удары по энергетике

Напомним, в ночь на 6 апреля россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Черниговской области. В результате удара без света остались сотни тысяч абонентов в двух регионах.

Кроме того, вчера российские оккупанты ударили по энергетическому объекту в Одесской области. Из-за этого без света остались почти 20 тысяч семей.

Ситуация в энергосистеме Украины

Начиная с осени 2025 года РФ возобновила регулярные атаки на энергетику Украины. Интенсивные обстрелы начались зимой, во время аномальных морозов. Тогда в результате этих событий города около суток, а некоторые и дольше, оставались без света, воды и тепла.

Согласно прогнозам экспертов, стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле. Тогда нагрузка на сети упадет вследствие повышения температуры и завершения отопительного сезона.

РБК-Украина ранее писало, что правительство уже начало подготовку к следующему отопительному сезону. Министр энергетики Денис Шмыгаль анонсировал строительство объектов новой генерации общей мощностью 1,3 ГВт.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкрэнергоГрафики отключения светаЭлектроэнергия