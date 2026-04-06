Будут ли отключать во вторник свет по графикам? В "Укрэнерго" дали прогноз

Завтра графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать с 07:00 до 11:00.

Причиной продолжения действия ограничений являются последствия массированных комбинированных атак российских оккупантов энергетических объектов Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - сказано в заявлении.

"Укрэнерго" также призвало всех украинцев экономно пользоваться электроэнергией.

Удары по энергетике

Напомним, в ночь на 6 апреля россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Черниговской области. В результате удара без света остались сотни тысяч абонентов в двух регионах.

Кроме того, вчера российские оккупанты ударили по энергетическому объекту в Одесской области. Из-за этого без света остались почти 20 тысяч семей.

Ситуация в энергосистеме Украины

Начиная с осени 2025 года РФ возобновила регулярные атаки на энергетику Украины. Интенсивные обстрелы начались зимой, во время аномальных морозов. Тогда в результате этих событий города около суток, а некоторые и дольше, оставались без света, воды и тепла.