Удастся ли достичь прекращения огня в Украине до конца 2025 года: оценка ISW

Полного прекращения боевых действий на фронте вряд ли удастся достичь до конца текущего года, поскольку Россия настроена на продолжение военной кампании и не заинтересована в достижении содержательного соглашения.
Об этом в комментарии для материала РБК-Украина "Трамп не давит, Путин наступает: почему война в Украине может продлиться до 2026 года" рассказала аналитик по России и заместитель руководителя аналитической группы "Институт изучения войны" (ISW) Екатерина Степаненко.
По словам Степаненко, враг будет продолжать наступательные действия в Донецкой области и искать уязвимости в обороне украинских бойцов.
Она добавила, что россияне, возможно, активизируют наступательные операции после того, как будут исчерпаны последние ресурсы президентской помощи Соединенных Штатов Америки (США) Украине, которую выделили еще в 2024-м. Тогда же Россия попытается усилить наступления на определенных направлениях, таких как Константиновка, Запорожская область или Сумская область.
Летнее наступление Москвы, как считают в ISW, будет сосредоточено на направлении Константиновки. Врагу, вероятно, будет удаваться достигать тактических успехов и захватывать поля и села, но оккупанты вряд ли достигнут каких-то оперативно значимых прорывов.
Вероятно и то, как отметила Степаненко, наступательные действия будут происходить в рамках кампании Кремля, цель которой убедить Запад в "неизбежности" победы страны-террориста России и бесполезности поддержки Киева.
"Однако россияне вряд ли достигнут масштабных прорывов, поскольку продолжают жертвовать большим количеством людей и военной техники ради минимальных продвижений. Также ожидается, что Россия продолжит эскалацию ударов дронами и ракетами по Украине - особенно зимой - с надеждой сломать украинскую волю к сопротивлению и заставить Украину капитулировать", - оценивает Степаненко.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 24 июня, на фронте состоялось 151 боевое столкновение. Самые горячие бои фиксировались на Покровском, Лиманском, Торецком и Новопавловском направлениях.
С начала полномасштабного вторжения российские террористы потеряли уже 1,014 млн единиц живой силы. Только за минувшие сутки их потери составили еще 950 оккупантов.
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