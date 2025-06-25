Чи вдасться досягти припинення вогню в Україні до кінця 2025 року: оцінка ISW

Росія продовжуватиме наступальні дії

За словами Степаненко, ворог продовжуватиме наступальні дії в Донецькій області й шукатиме вразливості в обороні українських бійців.

Вона додала, що росіяни, можливо, активізують наступальні операції після того, як буде вичерпано останні ресурси президентської допомоги Сполучених Штатів Америки (США) Україні, яку виділили ще у 2024-му. Тоді ж Росія спробує посилити наступи на певних напрямках, таких як Костянтинівка, Запорізька область або Сумська область.

Літній наступ Москви

Літній наступ Москви, як вважають в ISW, буде зосереджений на напрямку Костянтинівки. Ворогу, ймовірно, вдаватиметься досягати тактичних успіхів і захоплювати поля та села, але окупанти навряд чи досягнуть якихось оперативно значущих проривів.

Ймовірно й те, як зауважила Степаненко, наступальні дії відбуватимуться у рамках кампанії Кремля, мета якої переконати Захід у "неминучості" перемоги країни-терориста Росії та марності підтримки Києва.

"Однак росіяни навряд чи досягнуть масштабних проривів, оскільки продовжують жертвувати великою кількістю людей і військової техніки заради мінімальних просувань. Також очікується, що Росія продовжить ескалацію ударів дронами та ракетами по Україні - особливо взимку - з надією зламати українську волю до опору та змусити Україну капітулювати", - оцінює Степаненко.