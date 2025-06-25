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Генштаб доложил о новых потерях РФ: "минус" еще 950 россиян

Украина, Среда 25 июня 2025 07:35
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Генштаб доложил о новых потерях РФ: "минус" еще 950 россиян Фото: ВСУ уничтожили еще 950 российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Потери РФ на войне против Украины достигли уже 1014650 человек. Украинские воины ликвидировали за сутки 950 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 25 июня 2025 года достигли:

  • личного состава - около (+950) чел;
  • танков - 10967 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 22885 (+6) ед;
  • артиллерийских систем - 29569 (+58) ед;
  • РСЗО - 1425 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1188 ед;
  • самолетов - 416 ед;
  • вертолетов - 337 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 42046 (+131);
  • крылатые ракеты - 3388;
  • корабли / катера - 28 ед;
  • подводные лодки - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 53084 (+123) ед;
  • специальная техника - 3920.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия держит в Украине 695 тысяч своих солдат. Кроме того, на территории РФ напротив Харькова и Сум находится еще 52 тысячи военных.

По словам главкома ВСУ Сирского, благодаря Курской операции защитникам удалось оттянуть до 70 тысяч российских военных, включая северокорейских наемников.

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