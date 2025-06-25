Генштаб доложил о новых потерях РФ: "минус" еще 950 россиян
Фото: ВСУ уничтожили еще 950 российских оккупантов (Getty Images)
Потери РФ на войне против Украины достигли уже 1014650 человек. Украинские воины ликвидировали за сутки 950 россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 25 июня 2025 года достигли:
- личного состава - около (+950) чел;
- танков - 10967 (+1) ед;
- боевых бронированных машин - 22885 (+6) ед;
- артиллерийских систем - 29569 (+58) ед;
- РСЗО - 1425 (+1) ед;
- средства ПВО - 1188 ед;
- самолетов - 416 ед;
- вертолетов - 337 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 42046 (+131);
- крылатые ракеты - 3388;
- корабли / катера - 28 ед;
- подводные лодки - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 53084 (+123) ед;
- специальная техника - 3920.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия держит в Украине 695 тысяч своих солдат. Кроме того, на территории РФ напротив Харькова и Сум находится еще 52 тысячи военных.
По словам главкома ВСУ Сирского, благодаря Курской операции защитникам удалось оттянуть до 70 тысяч российских военных, включая северокорейских наемников.
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