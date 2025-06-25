ВСУ отбили более 150 штурмов россиян: самые "горячие" бои - на четырех направлениях
На фронте с начала суток 25 июня произошло 151 боевое столкновение. Горячее всего было на Покровском, Лиманском, Торецком и Новопавловском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, российские оккупанты осуществили три ракетных удара и 64 авиационных. Враг применил девять ракет и сбросил 118 управляемых авиационных бомб.
Кроме этого, было осуществлено 6338 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов, в том числе 106 с применением реактивных систем залпового огня. Чрезвычайно активным был также дроновый компонент - только за сутки зафиксировано 3943 вражеских ударных беспилотника.
Авиаудары агрессор наносил по таким населенным пунктам:
- Гремяч - Черниговская область;
- Волчанские Хутора, Артельное, Зыбино - Харьковская область;
- Попов Яр - Донецкая область;
- Малиновка, Новоандреевка, Каменское, Новоалександровка, Новопавловка, Степногорск - Запорожская область;
- Одрадокаменка - Херсонская область.
В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия успешно поразили по меньшей мере восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника.
Кроме того, уничтожено четыре артиллерийских системы, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, склад боеприпасов и одна радиолокационная станция российской армии.
Ситуация на фронтах
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили пять атак. Враг нанес десять авиационных ударов, использовав 16 управляемых авиабомб, и совершил 189 обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь атак оккупантов вблизи Волчанска и Каменки.
На Купянском направлении зафиксировано пять атак. Враг пытался продвинуться в районах Степной Новоселовки, Кругляковки, Зеленого Гая, в направлениях Песчаного и Куриловки.
На Лиманском направлении ситуация остается напряженной - за сутки произошло 18 атак. Российские войска пытались прорвать оборону вблизи Колодязов, Торского, Нового Мира, Зеленой Долины, Шандриголово, Грековки и Дружелюбовки.
На Северском направлении зафиксировано пять вражеских штурмов в районах Григорьевки и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении враг атаковал восемь раз, в частности в районах Часового Яра, Ступочек и в направлении Белой Горы.
На Торецком направлении - 15 атак в районах Торецка, Нелиповки, Русиного Яра и Яблоновки.
Наибольшая активность противника - на Покровском направлении. Там украинские воины отбили 65 штурмов в районах населенных пунктов Серебряное, Богдановка, Новосергиевка, Елизаветовка, Проминь, Малиновка, Мирное, Миролюбовка, Лисовка, Удачное, Чугуево, Сергеевка, Новониколаевка, Котляровка, Алексеевка, Дачное и в направлениях Муравки, Мирнограда, Полтавки и Владимировки.
На Новопавловском направлении российские войска совершили 14 атак вблизи населенных пунктов Богатырь, Зеленое Поле, Веселое, Новоселка, Шевченко, Вольное Поле, а также в направлениях Новополя, Запорожья и Комара.
На Гуляйпольском направлении оккупанты при поддержке авиации провели одну атаку вблизи Малиновки - она была отбита.
На Ореховском направлении украинские военные остановили наступление врага в районе Каменского.
На Приднепровском направлении зафиксировано три атаки противника на позиции Сил обороны.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок со стороны России не обнаружено.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более одного миллиона военных.
В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 950 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили один танк, 6 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем и другую технику врага.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия держит в Украине 695 тысяч своих солдат. Кроме того, на территории РФ напротив Харькова и Сум находится еще 52 тысячи военных.
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