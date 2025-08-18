ua en ru
Стоит ли покупать Apple Watch сегодня или дождаться новых моделей?

Понедельник 18 августа 2025 15:35
Стоит ли покупать Apple Watch сегодня или дождаться новых моделей? Стоит ли покупать Apple Watch перед выходом новых моделей (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Apple Watch остаются одними из самых популярных умных часов на рынке. В следующем месяце Apple планирует обновить всю линейку новыми моделями. Многие пользователи задаются вопросом: стоит ли покупать текущие версии или подождать релиза Series 11 и SE 3?

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Что известно о следующем поколении Apple Watch

Через несколько недель ожидается анонс Apple Watch Series 11, Ultra 3 и SE 3. Все три модели, скорее всего, появятся в продаже до конца сентября.

Процессор S11

Все три модели получат новый чип, но слухи говорят, что прироста производительности по сравнению с S9 и S10 ждать не стоит. Для SE это все равно будет шаг вперед - текущая SE 2 использует устаревший S8.

Ожидается, что SE 3 будет более бюджетной и может получить пластиковый корпус для снижения стартовой цены.

Apple Watch Ultra 3

Здесь будут самые интересные новшества. Ожидается немного увеличенный экран с более тонкими рамками и высоким разрешением, поддержка 5G RedCap и спутниковой связи, а также мониторинг давления крови (но без постоянного измерения - устройство будет только уведомлять о критических значениях).

Пока что слухов о том, что Series 11 получит функции Ultra 3, почти нет - ожидается, что апгрейд для массовой модели будет умеренным.

Стоит ли обновляться сейчас?

Если вы планируете купить Apple Watch Ultra, имеет смысл подождать сентября: новые модели предложат больше функций и станут лучшими в линейке.

Если речь о стандартной модели или SE, ситуация иная: текущие версии продаются с хорошими скидками.

Apple Watch SE 2 сейчас стоит 215 долларов. Учитывая скудность слухов о SE 3 и возможный пластиковый корпус, это очень выгодно.

Apple Watch Series 10 46 мм в цвете Jet Black можно купить за 340 долларов. Версия 42 мм начинается от 245 долларов.

