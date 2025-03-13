Забудьте о недосыпании. Как Apple Watch может помочь вам наладить режим сна

Если проблемы с недосыпом стали вашей постоянной реальностью, Apple Watch может стать отличным помощником для восстановления нормального режима сна. Эта умная техника предлагает множество функций, которые помогут отслеживать и улучшать качество вашего отдыха.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

Поддерживает ли мой Apple Watch отслеживание сна?

Функция отслеживания сна была представлена в WatchOS 7 (выпущена в 2020 году). Эта версия WatchOS совместима с часами, начиная с Series 3 и новее, если они подключены к iPhone 6S или более поздней модели с iOS 14 и новее.

Другими словами, самые старые устройства, которые поддерживают эту функцию, - это iPhone 2015 года, Apple Watch 2017 года и программное обеспечение 2020 года. Если ваши Apple Watch не совсем устарели, они должны поддерживать отслеживание сна.

Где найти приложение "Сон" на Apple Watch

Чтобы получить доступ ко всем функциям, связанным со сном, вам потребуется посетить четыре разных раздела на ваших Apple Watch и iPhone (три из них находятся в телефоне).

На Apple Watch

На часах найдите иконку кровати с зеленовато-голубым фоном. Открыв приложение "Сон", прокрутите вниз, чтобы проверить или установить расписание сна. Это единственная настройка, которую нужно сделать - Apple Watch будут автоматически отслеживать сон, даже если вы больше не откроете это приложение.

Где найти приложение "Сон" на Apple Watch (фото: Apple)

В приложении "Здоровье"

На iPhone функции сна встроены в приложение "Здоровье" (отдельного приложения для сна нет). Откройте "Здоровье", затем нажмите "Обзор" и "Сон". Здесь можно просмотреть данные о качестве сна за последние ночи и настроить расписание сна на будущее.

Внизу экрана можно отредактировать ближайший или общий график сна (тот, который повторяется ежедневно и еженедельно). Укажите время, когда вы планируете спать. Чтобы изменить график, нажмите "Полное расписание и параметры", а затем прокрутите страницу вниз к следующему шагу.

Где найти приложение "Сон" в приложении "Здоровье" (фото: Apple)

В приложении Watch

Чтобы убедиться, что часы отслеживают сон, нужно настроить параметры сна в приложении Watch. Самый быстрый способ - открыть "Полное расписание и параметры" в приложении "Здоровье" и внизу страницы нажать "Настроить сон в приложении Apple Watch".

Включите "Отслеживание сна с Apple Watch", чтобы активировать функцию, а также "Напоминания о зарядке", чтобы получать уведомления, если вечером уровень заряда батареи слишком низкий для ночного мониторинга.

​​​​​​​​​​​​​​Где найти приложение "Сон" в приложении Watch (фото: Apple)

В приложении "Настройки"

В настройках также можно настроить фокус "Сон". Это не обязательно для отслеживания сна, но с его помощью можно включить специальные экраны "Домой" и параметры уведомлений, которые будут активироваться перед сном.

Как настроить Apple Watch для отслеживания сна

Все функции, связанные со сном, можно найти в приложениях, которые мы упоминали выше. Но вот краткая инструкция, как настроить смарт-часы для отслеживания сна:

Настройте расписание сна (Здоровье, Сон, Полное расписание и параметры)

Внизу экрана нажмите "Настроить сон в приложении Apple Watch" (вас перенаправит в приложение Watch)

Включите "Отслеживание сна с Apple Watch"

Наденьте Apple Watch перед сном. Часы должны быть разблокированы, а если у вас установлен пароль, убедитесь, что включено обнаружение запястья.

Apple Watch будет использовать ваше расписание сна (или включенный вручную фокус "Сон"), чтобы определить, когда вы, вероятно, спите. В это время часы будут анализировать ваши движения и активность на телефоне, чтобы оценить, когда и в какой фазе сна вы находитесь.

Как просматривать результаты сна в Apple Watch

Чтобы увидеть данные о сне прямо на часах, прокрутите вниз с главного экрана (используйте колесико Digital Crown или проведите пальцем вверх). В Smart Stack появится карточка с информацией о сне за прошлую ночь. Нажмите на нее, чтобы открыть приложение "Сон", где можно посмотреть фазы сна, общее время сна, данные за последние 14 дней и настройки расписания сна.

Вы также можете просмотреть эти данные в любое время в приложении "Сон" на часах или в разделе "Сон" в приложении "Здоровье" на iPhone.

Если вы проснулись раньше установленного времени пробуждения, возможно, придется подождать, пока запланированное время сна закончится, прежде чем данные появятся.

Ваши данные о сне, как на часах, так и в телефоне, будут отображаться следующим образом:

Глубокий сон - внизу графика, фиолетовым цветом

Легкий (основной) сон - в середине, синим цветом

REM-сон - выше, голубым цветом

Пробуждения - в верхней части графика, оранжевым цветом.

Стоит отметить, что ни одно носимое устройство не сможет точно определить фазы сна, поэтому не стоит воспринимать эти данные как абсолютную истину.

Приложение также показывает частоту сердечных сокращений во время сна, тренды сна (например, "Средняя продолжительность сна за последние 7 дней: 7 часов 22 минуты"), а также ежемесячные и годовые показатели, чтобы отслеживать изменения в качестве сна.

Как просматривать результаты сна в Apple Watch (фото: Lifehacker)

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