Удивят даже фанатов. 6 функций будущих Apple Watch, которые изменят все

Будущие Apple Watch обещают быть настоящей революцией в мире носимых технологий. В сети появились слухи о 6 функциях, которые могут кардинально изменить опыт использования этих устройств.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Обнаружение гипертонии

Журналист Bloomberg Марк Гурман сообщает, что мониторинг артериального давления станет следующей крупной функцией для Apple Watch, появившейся в модели Ultra 3.

По слухам, эта функция не будет предоставлять точные значения систолического и диастолического давления, а будет отслеживать, повышается ли давление у пользователя, и отправлять уведомление, если обнаружена гипертония.

После получения уведомления пользователь Apple Watch сможет передать информацию медицинскому специалисту для дополнительного обследования.

Гипертония известна как "тихий убийца", потому что может оставаться незамеченной и не диагностированной, что приводит к проблемам с сердцем и смерти. Высокое артериальное давление часто не имеет симптомов, пока не достигнет значительной стадии, а раннее обнаружение с помощью Apple Watch может спасти жизни.

В настоящее время Apple Watch уже может обнаруживать фибрилляцию предсердий или нерегулярное сердцебиение и проводить ЭКГ с одним отведением. Также существует функция мониторинга уровня кислорода в крови.

Компания работает над этой возможностью уже несколько лет, и, по слухам, Apple изначально планировала представить ее в 2024 году.

Мониторинг артериального давления (фото: MacRumors)

Яркий дисплей с более быстрой частотой обновления

Одним из последствий того, что Apple не обновила модель Apple Watch Ultra в 2024 году, стало то, что Apple Watch Series 10 превзошла ее по технологиям дисплея. Вероятно, в этом году Apple хотя бы уравняет эти модели.

Apple Watch Series 10 получила LTPO3 OLED дисплей с функцией Always-On Retina, в то время как текущая Ultra использует LTPO2. LTPO3 позволяет Series 10 работать с более высокой частотой обновления в режиме Always-On, что позволяет отображать секунды на некоторых циферблатах.

Кроме того, Apple Watch Series 10 оснащена широкоугольным OLED-дисплеем, который на 40 процентов ярче при взгляде под углом. Скорее всего, Apple Watch Ultra 3 получит эти улучшения дисплея.

Новый чип

После двух лет без обновлений, весьма вероятно, что в Apple Watch Ultra 3 появится новый чип.

Текущая модель Apple Watch Ultra оснащена чипом S9, но с выпуском Apple Watch Series 10 в 2024 году был представлен чип S10. Хотя S10 не мощнее S9, он более компактный.

Новый чип освободит пространство внутри Ultra для других компонентов, таких как более емкий аккумулятор. Если Apple выберет чип S11, он может быть более мощным или иметь новые встроенные возможности.

Чип S9 (фото: MacRumors)

Спутниковая связь

В прошлом году Марк Гурман сообщил, что Apple Watch Ultra 3 получит спутниковую связь - функцию, которая в настоящее время доступна только для iPhone.

Эта опция позволит пользователям Apple Watch Ultra подключаться к спутниковой сети для отправки сообщений, когда сотовая связь и Wi-Fi недоступны. Когда спутниковая связь была впервые внедрена для iPhone, она ограничивалась только экстренными текстовыми сообщениями, но в iOS 18 Apple расширила ее, позволяя отправлять сообщения любому пользователю.

Спутниковая связь поможет Apple лучше конкурировать с компаниями, такими как Garmin, которые предлагают специализированное спутниковое оборудование для использования в условиях отсутствия связи.

Добавление спутниковой связи в Apple Watch Ultra обеспечит дополнительную безопасность в условиях, где нет сотовых вышек. Компания, вероятно, рассчитывает, что эта функция станет важным мотиватором для пользователей обновить свою Apple Watch Ultra.

На данный момент Apple не взимает плату за спутниковую связь, и пока не сообщается, сколько компания будет брать за эту услугу. Все iPhone включают два года спутниковой связи бесплатно, и, вероятно, эта же практика будет применяться и к Apple Watch Ultra.

Спутниковая связь iOS (фото: MacRumors)

Подключение 5G

По словам Марка Гурмана и Уэйна Ма из The Information, Apple планирует отказаться от модема Qualcomm, используемого в Apple Watch Ultra, в третьей версии устройства. Вместо использования модема C1 или другого фирменного чипа Apple, компания планирует перейти от Qualcomm к MediaTek. MediaTek - одна из немногих компаний, способных разрабатывать модемы для 5G.

Чип модема MediaTek поддерживает 5G RedCap - услугу 5G, предназначенную для подключенных устройств и носимых гаджетов, которым не нужны стандартные скорости 5G. В текущих моделях Apple Watch с сотовой связью используется 4G LTE, хотя в iPhone 5G доступен с 2020 года.

Обновленная задняя панель и более быстрая зарядка

Apple Watch Series 10 получила полностью переработанную металлическую заднюю панель с более крупной зарядной катушкой и встроенной антенной.

В текущей модели Apple Watch Ultra используется керамическая и сапфировая задняя панель, а не металлическая. Скорее всего, в Ultra 3 будет использован новый дизайн задней панели, как у Series 10, поскольку это улучшает производительность сотовой связи и позволяет ускорить зарядку.

Новая металлическая панель позволила Series 10 заряжаться до 80 процентов всего за 30 минут - на 15 минут быстрее, чем Series 9. В то время как старый дизайн задней панели у Apple Watch Ultra 2 требует 60 минут для зарядки до 80 процентов.

Обновленная задняя крышка Apple Watch Series 10 (фото: MacRumors)

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