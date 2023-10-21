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Какие бывают электронные подписи и как их создать: подробная видеоинструкция

Украина, Суббота 21 октября 2023 17:20
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Какие бывают электронные подписи и как их создать: подробная видеоинструкция Как сделать электронную подпись (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

Электронная подпись - это данные в электронном формате, с помощью которых вы можете подписать документы онлайн. Это очень удобная форма подписи, позволяющая избегать очередей и других бюрократических недостатков.

Как создать собственную электронную подпись, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Электронная подпись: важные детали

ЭЦП - это данные в электронной форме, полученные по результатам криптографического преобразования, которые добавляют в другие данные или документы и обеспечивают их целостность и идентификацию автора.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) по правовому статусу приравнена к ручной подписи или печати.

С помощью ЭЦП можно подписывать электронные документы, пользоваться электронными услугами, регистрироваться на государственных порталах и т. д. Документы, подписанные с помощью ЭЦП, имеют такую же юридическую силу, как и обычные.

Вариантов ЭЦП есть два: квалифицированная электронная подпись (КЭП), Дія.Підпис и BankID. Рассмотрим алгоритм создания каждого из них.

Как сделать КЭП

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) - усовершенствованная электронная подпись, которая создается с использованием средства квалифицированной электронной подписи и базируется на квалифицированном сертификате открытого ключа.

Эта подпись делает возможным полноценный юридически значимый документооборот с государством (отчетность или администрирование налогов) и контрагентами (обмен счетами, актами и другими первичными документами).

Как сделать Дія.Підпис

С помощью приложения "Дія" украинцы могут оформить "Дія.Підпис". Для этого нужно выполнить следующие шаги:

  • в меню выбрать "Дія.Підпис"
  • нажать "Активировать"
  • подтвердить личность удобным способом
  • придумать код из пяти цифр и подтвердить его

"Дія.Підпис" можно использовать для подписания документов или получения госуслуг прямо с телефона.

Как сделать BankID

Система BankID НБУ - это государственная система удаленной идентификации, которая обеспечивает передачу персональных данных пользователей от банка, в котором открыт счет, к субъекту, предоставляющему пользователю услугу.

С помощью BankID можно получать доступ к онлайн услугам, предоставляющим:

  • государственные учреждения
  • общественные организации
  • банки и небанковские финансовые учреждения
  • коммерческие учреждения

Чтобы авторизироваться в "Дії" через систему BankID, следуйте этому алгоритму:

  • выберите в приложении свой банк из тех, которые подключены к системе
  • войдите в интернет-банкинг и согласитесь на передачу информации приложения "Дія"
  • задайте код-пароль. Кроме того, работает FaceID и авторизация по отпечатку пальца.

Обратите внимание! При авторизации приложение не имеет доступа к карточкам, балансу на них или другим финансовым данным. Базы данных пользователей "Дія" не существует.

Раньше мы рассказывали, как развестись онлайн без длинных очередей и кучи бумаг.

Читайте также, как оформить субсидию через "Дію", даже не выходя из дома.

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