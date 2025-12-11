Ставили ли США дедлайн для Украины по мирной сделке: ответ Зеленского

США не ставили перед Украиной ультимативные дедлайны по заключению мирной сделки.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.
"Каких-либо конкретных ультимативных рамок дат не было. То, что все хотят закончить как можно скорее - это факт. США хотят поскорее закончить - мы это слышим от них", - сказал глава украинского государства.
Он также предположил, что США действительно хотят до Рождества иметь полное понимание, на каком этапе находится мирная сделка.
Как обратил внимание, Зеленский, Украина хочет добиться мира как можно раньше, но в первую очередь важен результат.
Напомним, ранее Financial Times со ссылкой на источники писало о том, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер во время переговоров с Зеленским предупредили, что ждут от него ответа на мирные инициативы Вашингтона в течение "нескольких дней".
Еще один собеседник издания заверял, что Трамп надеялся, что мирную сделку между Украиной и Россией удастся заключить к Рождеству.
В тот же день источник во власти рассказал в комментарии РБК-Украина, что США действительно спешат с заключением сделки, но никаких дедлайнов Вашингтон не ставил - конкретных требований по дате не было.
Стоит заметить, что Украина и США пока что не полностью согласовали свои позиции по вопросу мирного плана. В частности, мнения расходятся в вопросе Донбасса. США считают, что Украина должна согласиться отдать России Донецкую и Луганскую области.