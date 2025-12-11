Ставили ли США дедлайн для Украины по мирной сделке: ответ Зеленского

"Каких-либо конкретных ультимативных рамок дат не было. То, что все хотят закончить как можно скорее - это факт. США хотят поскорее закончить - мы это слышим от них", - сказал глава украинского государства.

Он также предположил, что США действительно хотят до Рождества иметь полное понимание, на каком этапе находится мирная сделка.

Как обратил внимание, Зеленский, Украина хочет добиться мира как можно раньше, но в первую очередь важен результат.