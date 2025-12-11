Чи ставили США дедлайн для України щодо мирної угоди: відповідь Зеленського

"Якихось конкретних ультимативних рамок дат не було. Те, що всі хочуть закінчити якомога швидше - це факт. США хочуть якнайшвидше закінчити - ми це чуємо від них", - сказав глава української держави.

Він також припустив, що США дійсно хочуть до Різдва мати повне розуміння, на якому етапі перебуває мирна угода.

Як звернув увагу Зеленський, Україна хоче домогтися миру якомога раніше, але насамперед важливий результат.