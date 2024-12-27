Как зарегистрировать новое авто в Украине: алгоритм действий и стоимость
Зарегистрировать новое транспортное средство украинцы могут в ближайшем сервисном центре Министерства внутренних дел. Для этого нужно предоставить необходимые документы и оплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД.
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Регистрация нового авто: алгоритм действий
"Сесть за руль нового автомобиля - мечта для многих водителей. Автомобильный рынок предлагает большой выбор на любой кошелек и вкус. По состоянию на сейчас (26 декабря, - Ред.) с начала 2024 года в сервисных центрах МВД зарегистрировано более 142 тысяч транспортных средств, приобретенных в автосалонах", - рассказали украинцам.
Тем, кто планирует ставить на учет новое авто, в сервисном центре напомнили:
- регистрация нового автомобиля осуществляется в любом удобном сервисном центре МВД
- владелец может обратиться в территориальное подразделение лично
- владелец может передать полномочия продавцу
Если владелец передает полномочия продавцу:
- автосалон генерирует доверенность на право представлять интересы покупателя (которую можно подписать в автосалоне без нотариуса)
- формируется акт приема-передачи
- представитель автосалона может обратиться в сервисный центр МВД вместо покупателя и зарегистрировать авто
Отмечается, что при регистрации новый автомобиль не подлежит обязательному осмотру экспертной службой МВД.
"Транзитные номерные знаки могут не выдаваться, а машина - находиться в автосалоне", - добавили в пресс-службе.
Необходимые документы и стоимость
Для того, чтобы зарегистрировать новую машину в сервисном центре МВД, нужны такие документы:
- паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства)
- справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика
- документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения через уполномоченного представителя)
- таможенные документы
- договор купли-продажи
- сертификат соответствия
Кроме того, при первой регистрации легкового транспортного средства в сервисных центрах МВД уплачивается сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.
Его размер зависит от стоимости авто и в 2024 году составляет:
- 3% - если стоимость не превышает или равна 499 620 гривнам
- 4% - если стоимость более 499 620 гривен, но не превышает (или равна) 878 120 гривнам
- 5% - если стоимость больше чем 878 120 гривен
"Обращаем внимание, что сбор в пенсионный фонд не уплачивается при первой регистрации легковых автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями", - подытожили в сервисном центре МВД.
Напомним, ранее мы рассказывали, сколько придется заплатить за номера авто в Украине.
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