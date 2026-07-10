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Разгонит ли инфляцию банкнота 2000 гривен: что говорят в Раде о рисках

17:24 10.07.2026 Пт
2 мин
Гетманцев рассказал, что будет с ценами в Украине
aimg Ирина Гамерская
Фото: в Украине будет купюра в 2000 гривен (РБК-Украина)

Нацбанк сегодня представил новую банкноту в 2000 гривен. Впрочем, введение в обращение купюры высшего номинала породило дискуссии о возможном влиянии на цены в Украине.

Есть ли сейчас основания для расшатывания инфляции и как оценивают в парламенте текущее состояние экономики - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Так, глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев прокомментировал решение Национального банка ввести в обращение новую банкноту номиналом 2000 гривен.

О влиянии на инфляцию

По словам Гетманцева, нет оснований для ухудшения инфляционных процессов. Он привел ключевые факторы, поддерживающие стабильность:

  • Золотовалютные резервы находятся на высоком уровне.
  • Дефицит платежного баланса не является критическим благодаря помощи партнеров.
  • Банковская система остается устойчивой, а долговая нагрузка умеренной.
  • Украина сохраняет макрофинансовую стабильность, несмотря на продолжающуюся пятый год войну.

Гетманцев также отметил профессионализм Национального банка как независимого института.

Читайте также: Банкноту 2 000 гривен введут с сентября: зачем это нужно и при чем здесь зарплаты

Возможные риски

В то же время, нардеп признал, что выпуск купюр большего номинала обычно негативно влияет на инфляционные ожидания бизнеса и населения.

"Ожидаю, что Нацбанк эти риски учел, и они не омрачят аргументы регулятора в пользу новой 2000-гривневой банкноты с подписью главы", - подытожил Гетманцев.

В Украине будет купюра в 2000 гривен

Напомним, сегодня глава НБУ Андрей Пышный презентовал купюру номиналом в 2000 гривен. В обращении она будет с 4 сентября 2026 года. На купюре изображен портрет украинского поэта Василия Стуса.

Подробнее о том, что известно о Стусе - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Мы также писали, распространяется ли авторское право на изображение на деньгах и кто должен дать разрешение на использование портрета Стуса на банкноте.

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