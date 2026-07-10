Разгонит ли инфляцию банкнота 2000 гривен: что говорят в Раде о рисках

Нацбанк сегодня представил новую банкноту в 2000 гривен. Впрочем, введение в обращение купюры высшего номинала породило дискуссии о возможном влиянии на цены в Украине.
Есть ли сейчас основания для расшатывания инфляции и как оценивают в парламенте текущее состояние экономики - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Так, глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев прокомментировал решение Национального банка ввести в обращение новую банкноту номиналом 2000 гривен.
По словам Гетманцева, нет оснований для ухудшения инфляционных процессов. Он привел ключевые факторы, поддерживающие стабильность:
Гетманцев также отметил профессионализм Национального банка как независимого института.
В то же время, нардеп признал, что выпуск купюр большего номинала обычно негативно влияет на инфляционные ожидания бизнеса и населения.
"Ожидаю, что Нацбанк эти риски учел, и они не омрачят аргументы регулятора в пользу новой 2000-гривневой банкноты с подписью главы", - подытожил Гетманцев.
Напомним, сегодня глава НБУ Андрей Пышный презентовал купюру номиналом в 2000 гривен. В обращении она будет с 4 сентября 2026 года. На купюре изображен портрет украинского поэта Василия Стуса.
Подробнее о том, что известно о Стусе - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
Мы также писали, распространяется ли авторское право на изображение на деньгах и кто должен дать разрешение на использование портрета Стуса на банкноте.
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