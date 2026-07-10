Разгонит ли инфляцию банкнота 2000 гривен: что говорят в Раде о рисках

Так, глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев прокомментировал решение Национального банка ввести в обращение новую банкноту номиналом 2000 гривен.

О влиянии на инфляцию

По словам Гетманцева, нет оснований для ухудшения инфляционных процессов. Он привел ключевые факторы, поддерживающие стабильность:

Золотовалютные резервы находятся на высоком уровне.

Дефицит платежного баланса не является критическим благодаря помощи партнеров.

Банковская система остается устойчивой, а долговая нагрузка умеренной.

Украина сохраняет макрофинансовую стабильность, несмотря на продолжающуюся пятый год войну.

Гетманцев также отметил профессионализм Национального банка как независимого института.

Возможные риски

В то же время, нардеп признал, что выпуск купюр большего номинала обычно негативно влияет на инфляционные ожидания бизнеса и населения.

"Ожидаю, что Нацбанк эти риски учел, и они не омрачят аргументы регулятора в пользу новой 2000-гривневой банкноты с подписью главы", - подытожил Гетманцев.