Чи розжене інфляцію банкнота 2000 гривень: що кажуть в Раді про ризики

В Україні буде купюра у 2000 гривень

Нагадаємо, сьогодні очільник НБУ Андрій Пишний презентував купюру номіналом у 2000 гривень. В обігу вона буде з 4 вересня 2026 року. На купюрі зображено портрет українського поета Василя Стуса.

Детальніше про те, що відомо про Стуса - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, чи поширюється авторське право на зображення на грошах та хто мав дати дозвіл на використання портрета Стуса на банкноті.