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Чи розжене інфляцію банкнота 2000 гривень: що кажуть в Раді про ризики

17:24 10.07.2026 Пт
2 хв
Гетманцев розповів, що буде з цінами в Україні
aimg Ірина Гамерська
Фото: в Україні буде купюра в 2000 гривень (РБК-Україна)

Нацбанк сьогодні презентував нову банкноту у 2000 гривень. Втім, введення в обіг купюри найвищого номіналу породило дискусії щодо можливого впливу на ціни в Україні.

Чи є зараз підстави для розхитування інфляції та як у парламенті оцінюють поточний стан економіки - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Так, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував рішення Національного банку ввести в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень.

Про впливу на інфляцію

За словами Гетманцева, наразі немає підстав для погіршення інфляційних процесів. Він навів ключові фактори, що підтримують стабільність:

  • Золотовалютні резерви перебувають на стабільно високому рівні.
  • Дефіцит платіжного балансу не є критичним завдяки допомозі партнерів.
  • Банківська система залишається стійкою, а боргове навантаження — помірним.
  • Україна зберігає макрофінансову стабільність, попри триваючу п’ятий рік війну.

Гетманцев також відзначив професіоналізм Національного банку як незалежної інституції.

Читайте також: Банкноту 2 000 гривень введуть з вересня: навіщо це потрібно і до чого тут зарплати

Можливі ризики

Водночас нардеп визнав, що випуск купюр більшого номіналу зазвичай негативно впливає на інфляційні очікування бізнесу та населення.

"Очікую, що Нацбанк ці ризики врахував, і вони не затьмарять аргументи регулятора на користь нової 2000-гривневої банкноти з підписом голови", - підсумував Гетманцев.

В Україні буде купюра у 2000 гривень

Нагадаємо, сьогодні очільник НБУ Андрій Пишний презентував купюру номіналом у 2000 гривень. В обігу вона буде з 4 вересня 2026 року. На купюрі зображено портрет українського поета Василя Стуса.

Детальніше про те, що відомо про Стуса - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, чи поширюється авторське право на зображення на грошах та хто мав дати дозвіл на використання портрета Стуса на банкноті.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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