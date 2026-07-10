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Банкноту 2 000 гривен введут с сентября: зачем это нужно и при чем здесь зарплаты

13:51 10.07.2026 Пт
3 мин
НБУ объясняет это решение существенными изменениями в экономике
aimg Ирина Гамерская
Банкноту 2 000 гривен введут с сентября: зачем это нужно и при чем здесь зарплаты Фото: банкноту 2 000 гривен введут с сентября (РБК-Украина)
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Нацбанк объявил о введении в обращение новой банкноты номиналом в 2 000 гривен. Новая купюра будет доступна украинцам с 4 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз НБУ .

Главное:

  • Зачем новая купюра: За 7 лет зарплаты выросли втрое, а цены - вдвое. Использовать банкноты по 1000 грн стало технически неудобно.
  • Рекорд обращения: Количество наличных денег выросло до 970 млрд грн. Доля банкнот 1000 грн превысила 55%, что требует введения большего номинала.
  • Важность в войну: Наличные деньги - критическое средство расчета в прифронтовых зонах, где могут возникать проблемы со связью.
  • Экономический эффект: Новая банкнота снизит расходы государства на печать, инкассацию и логистику, а также упростит работу банков и бизнеса.

Почему возникла необходимость в новой купюре

Глава НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что банкнотный ряд не статический и должен адаптироваться к реальным экономическим условиям: доходам населения, уровню цен и поведению людей.

Банкноту 2 000 гривен введут с сентября: зачем это нужно и при чем здесь зарплаты

Фото: 2000 гривен введут в обращение с сентября (РБК-Украина)

Пышный выделил три ключевые причины, почему появление банкноты в 2 000 гривен стало необходимостью в 2026 году:

  • Рост зарплат и цен: За семь лет, прошедших с момента выхода в обращение банкноты 1 000 гривен, среднемесячная зарплата в Украине выросла в три раза, а уровень цен - вдвое. Поэтому изменилось и количество банкнот, необходимых для повседневных расчетов. К примеру, чтобы получить среднюю зарплату наличными, раньше хватало 10 банкнот по 1 000 гривен, тогда как сейчас для этого нужно уже более 30 таких купюр.
  • Увеличение объема наличных денег в обращении: С 2019 года этот показатель вырос более чем вдвое - с 390 млрд гривен до более 970 млрд гривен по состоянию на 1 июля 2026 года. Значительно на это повлияли потребности военного времени. НБУ подчеркивает: хотя 96% операций в стране являются безналичными, наличность остается критическим элементом устойчивости финансовой системы, особенно для жителей прифронтовых территорий, где доступ к стабильной связи и безналичным расчетам может быть ограничен.
  • Изменения в структуре наличных средств: В настоящее время банкноты номиналом 1 000 гривен составляют более 55% от всей суммы наличных в обращении. Мировая практика центральных банков свидетельствует, что столь высокий показатель является сигналом к тому, что пора вводить в обращение купюру высшего номинала для более эффективного обслуживания экономики.

Какие преимущества видит НБУ для государства, бизнеса и граждан

В НБУ отмечают, что расширение банкнотного ряда несет ряд положительных изменений:

  • Для государства Это позволит сократить расходы на логистику и обслуживание наличного обращения. Меньшее количество купюр для аналогичных операций означает экономию на изготовлении, транспортировке, хранении и инкассации.
  • Для банковской системы: Внедрение новой банкноты поможет уменьшить операционную нагрузку на кассы и оптимизировать кассовые процессы благодаря меньшим объемам наличных денег, которые необходимо обрабатывать.
  • Для торговли и бизнеса: Кассиры и бизнес получат возможность быстрее и удобнее осуществлять расчеты с клиентами.
  • Для населения: использование новых банкнот придаст удобства в хранении и перемещении средств.
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