Разорвет ли Украина дипотношения с Ираном после передачи ракет России: что говорят в МИДе

Тихий напомнил, что украинский МИД выразил свою жесткую позицию, что эта передача баллистических ракет России будет иметь разрушительные последствия для дипломатических отношений Украины и Ирана. По его словам, это предупреждение остается в силе.

"Я не буду уточнять, что именно подразумевается под разрушительными последствиями, чтобы не ослаблять дипломатические позиции, но все опции, включая ту, которую вы назвали (разрыв дипотношений - ред.), на столе. Если эта передача действительно произошла и факт применение будет зафиксировано, то Украина будет инициировать следующие последствия", - сказал спикер МИД.