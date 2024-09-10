Чи розірве Україна дипвідносини з Іраном після передачі ракет Росії: що кажуть у МЗС

Тихий нагадав, що українське МЗС висловило свою жорстку позицію, що це передача балістичних ракет Росії матиме руйнівні наслідки для дипломатичних відносин України та Ірану. За його словами, це попередження залишається в силі.

"Я не буду уточнювати, що саме мається на увазі під руйнівними наслідками, щоб не послаблювати дипломатичні позиції, але всі опції, включно з тією, яку ви назвали (розрив дипвідносин - ред.), на столі. Якщо ця передача дійсно відбулася і факт застосування буде зафіксовано, то Україна буде ініціювати наступні наслідки", - сказав речник МЗС.