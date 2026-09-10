В детсадах Киева открыли первые группы для детей от 6 месяцев: где они работают

В Киеве заработали первые группы в детских садах для детей от 6 месяцев. Пилотный проект включает 9 групп в пяти районах столицы и должен помочь родителям раньше вернуться к работе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского.

Где открыли группы

Пилотные группы работают в детсадах пяти районов Киева:

Голосеевского;

Деснянского;

Днепровского;

Соломенского;

Шевченковского.

По словам Мондриевского, город адаптирует сеть дошкольного образования к демографическим изменениям, ведь из-за войны количество детей уменьшается, а в отдельных садах есть свободные места.

"В то же время война влияет и на рынок труда, где есть потребность в дополнительном ресурсе. Поэтому создание групп для детей раннего возраста - это решение и для родителей, желающих как можно раньше выйти из декретного отпуска, и для работодателей, ищущих работников", - отметил Валентин Мондриевский.

Какие условия для самых маленьких детей

Группы открывают только в заведениях, где есть необходимые условия для пребывания младенцев. В частности, учитывают наличие укрытия и достаточное количество работников.

В КГГА объяснили, что во время воздушной тревоги каждого ребенка, который еще не может самостоятельно ходить, будет переносить в укрытие отдельный взрослый. Именно поэтому требования безопасности стали одним из главных условий участия садов в пилотном проекте.