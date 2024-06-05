Работает ли паромная переправа в Керчи после ракетного удара Украины: ответ Плетенчука

Россияне не возобновляли работу Керченской паромной переправы после того, как 30 мая по ней был нанесен ракетный удар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука в эфире "Суспільне".
"По состоянию на данный момент пока информации о том, что они возобновили свое функционирование, нет. И вряд ли будет. Конечно, они могут пригнать какие-нибудь паромы откуда-то. У них есть сообщения внутренними водами с Каспием, и даже с балтийским флотом. Но не факт", - отметил Плетенчук.
Также он рассказал о том, что у россиян в Черном море все еще остались большие десантные корабли и они могут их применять в качестве альтернативы. Но враг боится их использовать.
Напомним, ночью 30 мая украинские защитники дальнобойными ракетами ATACMS ударили по Керченской паромной переправе. Россияне использовали переправу, чтобы снабжать свои войска на территории временно оккупированного Крыма.
Ударом также были повреждены два парома. Примечательно, что один из них сел на мель, в результате чего работа переправы была заблокирована.
Позже СМИ показали фото последствий ракетного удара украинских защитников по паромной переправе.
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