Чи працює поромна переправа в Керчі після ракетного удару України: відповідь Плетенчука

"Станом на даний момент поки що інформації про те, що вони відновили своє функціонування, немає. І навряд чи буде. Звичайно, вони можуть пригнати якісь пороми звідкись. Вони мають сполучення внутрішніми водами з Каспієм, і навіть з балтійським флотом. Але не факт", - зазначив Плетенчук.

Також він розповів про те, що у росіян у Чорному морі все ще залишилися великі десантні кораблі і вони можуть їх застосовувати у якості альтернативи. Але ворог боїться їх використовувати.