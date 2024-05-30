ua en ru
Чт, 30 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Удар по Керченской паромной переправе: СМИ показали фото поврежденного российского судна

Керчь, Крым, Четверг 30 мая 2024 22:47
UA EN RU
Удар по Керченской паромной переправе: СМИ показали фото поврежденного российского судна Фото: Керченская паромная переправа (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Этой ночью украинские военные нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе. СМИ показали фото поврежденного российского судна, на котором заметен дефект борта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как отмечается, судно находится в глубине Керченского морского рыбного порта, поэтому осмотр повреждений затруднен. Также пока нет возможности проверить информацию из других источников. Однако на фото виден дефект борта судна.

Удар по Керченской паромной переправе: СМИ показали фото поврежденного российского судна

Фото: повреждения судна на Керченской паромной переправе ("Крым.Реалии")

Как сообщает издание, Керченский порт используется оккупантами для опрокидывания грузов и военной техники с территории РФ в аннексированный Крым. Он оборудован причалами для железнодорожных паромов.

Также в порту находится газовоз, название и идентификационный номер которого закрыт подручными средствами.

Удар по Керченской паромной переправе: СМИ показали фото поврежденного российского судна

Фото: газовоз в Керченском порту ("Крым.Реалии")

Удар по Керченской паромной переправе

Напомним, в ночь 30 мая украинские военные нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму. ВСУ ракетами ATACMS ударили по Керченской паромной переправе

По данным военных, в результате поражения существенных повреждений получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки.

Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы.

Генштаб ВСУ подчеркнул, что благодаря удачной боевой работе украинских ракетчиков военная логистика окупантов на полуострове существенно подорвана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Керчь Крым ATACMS Война в Украине
NEWS
Зеленский и Байден готовятся подписать соглашение о безопасности. FT рассказало, где это произойдет
Зеленский и Байден готовятся подписать соглашение о безопасности. FT рассказало, где это произойдет
DAILY
Ставки вверх. Почему власти нарушают обещание не увеличивать налоги и что об этом думает бизнес
Юрий Дощатов, Руслан Кисляк Ставки вверх. Почему власти нарушают обещание не увеличивать налоги и что об этом думает бизнес