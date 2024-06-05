Работает ли паромная переправа в Керчи после ракетного удара Украины: ответ Плетенчука

Россияне не возобновляли работу Керченской паромной переправы после того, как 30 мая по ней был нанесен ракетный удар.

"По состоянию на данный момент пока информации о том, что они возобновили свое функционирование, нет. И вряд ли будет. Конечно, они могут пригнать какие-нибудь паромы откуда-то. У них есть сообщения внутренними водами с Каспием, и даже с балтийским флотом. Но не факт", - отметил Плетенчук.

Также он рассказал о том, что у россиян в Черном море все еще остались большие десантные корабли и они могут их применять в качестве альтернативы. Но враг боится их использовать.