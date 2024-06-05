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Чи працює поромна переправа в Керчі після ракетного удару України: відповідь Плетенчука

Середа 05 червня 2024 21:03
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Чи працює поромна переправа в Керчі після ракетного удару України: відповідь Плетенчука Фото: Дмитро Плетенчук, речник Сил оборони півдня (facebook.com/Taclbery)
Автор: Іван Носальський

Росіяни не відновлювали роботу Керченської поромної переправи після того, як 30 травня по ній було завдано ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука в ефірі "Суспільне".

"Станом на даний момент поки що інформації про те, що вони відновили своє функціонування, немає. І навряд чи буде. Звичайно, вони можуть пригнати якісь пороми звідкись. Вони мають сполучення внутрішніми водами з Каспієм, і навіть з балтійським флотом. Але не факт", - зазначив Плетенчук.

Також він розповів про те, що у росіян у Чорному морі все ще залишилися великі десантні кораблі і вони можуть їх застосовувати у якості альтернативи. Але ворог боїться їх використовувати.

Удар по переправі

Нагадаємо, вночі 30 травня українські захисники далекобійними ракетами ATACMS вдарили по Керченській поромній переправі. Росіяни використовували переправу, щоб постачати свої війська на території тимчасово окупованого Криму.

Ударом також було пошкоджено два пороми. Примітно, що один із них сів на мілину, внаслідок чого роботу переправи було заблоковано.

Згодом ЗМІ показали фото наслідків ракетного удару українських захисників по поромній переправі.

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