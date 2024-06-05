Чи працює поромна переправа в Керчі після ракетного удару України: відповідь Плетенчука

Росіяни не відновлювали роботу Керченської поромної переправи після того, як 30 травня по ній було завдано ракетного удару.

"Станом на даний момент поки що інформації про те, що вони відновили своє функціонування, немає. І навряд чи буде. Звичайно, вони можуть пригнати якісь пороми звідкись. Вони мають сполучення внутрішніми водами з Каспієм, і навіть з балтійським флотом. Але не факт", - зазначив Плетенчук.

Також він розповів про те, що у росіян у Чорному морі все ще залишилися великі десантні кораблі і вони можуть їх застосовувати у якості альтернативи. Але ворог боїться їх використовувати.