Работает ли Институт кардиологии после удара оккупантов: что говорит Ляшко

Институт кардиологии в Киеве продолжает работать, несмотря на российский удар. Не эксплуатируется только четвертый этаж здания, куда был "прилет".

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Он отметил, что Институт кардиологии имени Стражеска был поврежден в результате атаки "Шахедов".

По словам Ляшко, премьер Юлия Свириденко уже поручила привлечь агентство по вопросам восстановления для быстрого ремонта здания Института кардиологии, чтобы он заработал в полном объеме.

"Сегодня только один этаж вывели из строя, все остальные работают. Поэтому будем надеяться, что как можно скорее заработает и четвертый этаж. Сейчас работают эксперты, чтобы оценить повреждения. Я думаю, что мы до конца недели этого уже будем понимать дальнейшие дедлайны для восстановления заведения", - добавил глава Минздрава.