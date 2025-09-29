Работает ли Институт кардиологии после удара оккупантов: что говорит Ляшко
Институт кардиологии в Киеве продолжает работать, несмотря на российский удар. Не эксплуатируется только четвертый этаж здания, куда был "прилет".
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Он отметил, что Институт кардиологии имени Стражеска был поврежден в результате атаки "Шахедов".
По словам Ляшко, премьер Юлия Свириденко уже поручила привлечь агентство по вопросам восстановления для быстрого ремонта здания Института кардиологии, чтобы он заработал в полном объеме.
"Сегодня только один этаж вывели из строя, все остальные работают. Поэтому будем надеяться, что как можно скорее заработает и четвертый этаж. Сейчас работают эксперты, чтобы оценить повреждения. Я думаю, что мы до конца недели этого уже будем понимать дальнейшие дедлайны для восстановления заведения", - добавил глава Минздрава.
Удар по Институту кардиологии
Напомним, в ночь на 28 сентября российские оккупанты нанесли по Украине массированный удар с использованием ракет и дронов.
По информации Воздушных сил, Россия запустила по Украине 595 беспилотников и 48 ракет.
В результате атаки, в частности, было повреждено здание Института кардиологии.
Известно, что из-за удара погибли два человека. Пожар уничтожил мебель и оборудование, оставив после себя лишь обгоревшие стены.