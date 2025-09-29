ua en ru
Пн, 29 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Работает ли Институт кардиологии после удара оккупантов: что говорит Ляшко

Киев, Понедельник 29 сентября 2025 22:47
UA EN RU
Работает ли Институт кардиологии после удара оккупантов: что говорит Ляшко Фото: Россия ударила по Институту кардиологии (facebook.com/viktor.liashko)
Автор: Иван Носальский

Институт кардиологии в Киеве продолжает работать, несмотря на российский удар. Не эксплуатируется только четвертый этаж здания, куда был "прилет".

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Он отметил, что Институт кардиологии имени Стражеска был поврежден в результате атаки "Шахедов".

По словам Ляшко, премьер Юлия Свириденко уже поручила привлечь агентство по вопросам восстановления для быстрого ремонта здания Института кардиологии, чтобы он заработал в полном объеме.

"Сегодня только один этаж вывели из строя, все остальные работают. Поэтому будем надеяться, что как можно скорее заработает и четвертый этаж. Сейчас работают эксперты, чтобы оценить повреждения. Я думаю, что мы до конца недели этого уже будем понимать дальнейшие дедлайны для восстановления заведения", - добавил глава Минздрава.

Удар по Институту кардиологии

Напомним, в ночь на 28 сентября российские оккупанты нанесли по Украине массированный удар с использованием ракет и дронов.

По информации Воздушных сил, Россия запустила по Украине 595 беспилотников и 48 ракет.

В результате атаки, в частности, было повреждено здание Института кардиологии.

Известно, что из-за удара погибли два человека. Пожар уничтожил мебель и оборудование, оставив после себя лишь обгоревшие стены.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев МИД Украины Российская Федерация Виктор Ляшко Ракетный удар Атака дронов
Новости
Россия атакует Украину "Шахедами": где фиксируются вражеские дроны
Россия атакует Украину "Шахедами": где фиксируются вражеские дроны
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен