Чи працює Інститут кардіології після удару окупантів: що каже Ляшко
Інститут кардіології в Києві продовжує працювати, незважаючи на російський удар. Не експлуатується тільки четвертий поверх будівлі, куди був "приліт".
Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Він зазначив, що Інститут кардіології імені Стражеска було пошкоджено внаслідок атаки "Шахедів".
За словами Ляшка, прем'єр Юлія Свириденко вже доручила залучити агентство з питань відновлення для швидкого ремонту будівлі Інституту кардіології, щоб він запрацював у повному обсязі.
"Сьогодні тільки один поверх вивели з ладу, всі інші працюють. Тому будемо сподіватися, що якнайшвидше запрацює і четвертий поверх. Зараз працюють експерти, щоб оцінити пошкодження. Я думаю, що ми до кінця тижня цього вже будемо розуміти подальші дедлайни для відновлення закладу", - додав очільник МОЗ.
Удар по Інституту кардіології
Нагадаємо, в ніч на 28 вересня російські окупанти завдали по Україні масованого удару з використанням ракет і дронів.
За інформацією Повітряних сил, Росія запустила по Україні 595 безпілотників і 48 ракет.
Унаслідок атаки, зокрема, було пошкоджено будівлю Інституту кардіології.
Відомо, що через удар загинуло двоє людей. Пожежа знищила меблі та обладнання, залишивши після себе лише обгорілі стіни.