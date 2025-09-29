ua en ru
Чи працює Інститут кардіології після удару окупантів: що каже Ляшко

Київ, Понеділок 29 вересня 2025 22:47
UA EN RU
Чи працює Інститут кардіології після удару окупантів: що каже Ляшко Фото: Росія вдарила по Інституту кардіології (facebook.com/viktor.liashko)
Автор: Іван Носальський

Інститут кардіології в Києві продовжує працювати, незважаючи на російський удар. Не експлуатується тільки четвертий поверх будівлі, куди був "приліт".

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Він зазначив, що Інститут кардіології імені Стражеска було пошкоджено внаслідок атаки "Шахедів".

За словами Ляшка, прем'єр Юлія Свириденко вже доручила залучити агентство з питань відновлення для швидкого ремонту будівлі Інституту кардіології, щоб він запрацював у повному обсязі.

"Сьогодні тільки один поверх вивели з ладу, всі інші працюють. Тому будемо сподіватися, що якнайшвидше запрацює і четвертий поверх. Зараз працюють експерти, щоб оцінити пошкодження. Я думаю, що ми до кінця тижня цього вже будемо розуміти подальші дедлайни для відновлення закладу", - додав очільник МОЗ.

Удар по Інституту кардіології

Нагадаємо, в ніч на 28 вересня російські окупанти завдали по Україні масованого удару з використанням ракет і дронів.

За інформацією Повітряних сил, Росія запустила по Україні 595 безпілотників і 48 ракет.

Унаслідок атаки, зокрема, було пошкоджено будівлю Інституту кардіології.

Відомо, що через удар загинуло двоє людей. Пожежа знищила меблі та обладнання, залишивши після себе лише обгорілі стіни.

