Чи потрібно Україні прибрати курс на членство в НАТО з Конституції: що говорить Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що прибирати курс на вступ до НАТО з Конституції не треба. Позиція союзників щодо українського членства в майбутньому може змінитися.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами у Брюсселі.

Зеленський розповів, що навіть під час першого діалогу з 46 президентом США Джо Байденом він порушував питання вступу України до НАТО. І тоді Байден сказав, що Україна не буде в Північноатлантичному альянсі.

"Я не вважаю, що нам потрібно змінювати нашу Конституцію (щодо НАТО, - ред.). Це наша Конституція, і це курс. Політика в США послідовна з приводу членства України в НАТО, нас там не бачать, поки що. Усе в житті "поки що". Може, в майбутньому зміниться позиція. Ми боремося за гарантії безпеки", - наголосив він.