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Нужны ли перевозчикам военно-учетные документы для пересечения границы: объяснение ГНСУ

Украина, Среда 22 мая 2024 17:11
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Нужны ли перевозчикам военно-учетные документы для пересечения границы: объяснение ГНСУ Фото: В ГНСУ назвали категории мужчин, у которых не проверяют военно-учетные документы (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Карина Левицкая

У некоторых категорий мужчин пока не проверяют военно-учетные документы при выезде за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире КИЕВ24.

"В настоящее время мы не проверяем наличие военно-учетного документа в других категориях лиц, которые правилами пересечения границы прописаны отдельными пунктами, в отношении которых четко указаны условия пересечения границы", - пояснил Демченко.

Он пояснил, что к таким категориям, в частности, относятся люди:

  • с инвалидностью,
  • лица, сопровождающие людей или детей с инвалидностью,
  • перевозящих гуманитарную помощь.
  • водители, осуществляющие международные перевозки товаров и пассажиров,
  • работники железной дороги, авиационной и морской отрасли

"В целом изменений к правилам пересечения границы гражданами Украины, утвержденные постановлением правительства №57 на данный момент еще не внесены, но следует ожидать, что такие изменения через некоторое время произойдут и когда будут, скажем так, изменены, возможно, условия для большей категории лиц, то мы, конечно, об этом сообщим", - добавил спикер ГНСУ.

    Новый закон о мобилизации

    Напомним, 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации в Украине. В частности, он изменяет некоторые нормы в отношении военнообязанных мужчин с 18 до 60 лет. Заметим, что, среди прочего, он обязывает военнообязанных украинцев в течение 60 дней обновить данные в ТЦК удобным для них способом.

    Однако сделать это можно не только в ТЦК. С прошлой недели украинцы могут обновить военные данные в ЦНАПах или через электронный кабинет военнообязанного, воспользовавшись приложением Резерв+.

    Мы уже писали, что по решению Кабмина женщин-медиков не будут принимать на работу без военного билета и учета в ТЦК.

    Мы также сообщали, можно ли получить новые водительские права без военного билета.

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