Нужны ли перевозчикам военно-учетные документы для пересечения границы: объяснение ГНСУ
У некоторых категорий мужчин пока не проверяют военно-учетные документы при выезде за границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире КИЕВ24.
"В настоящее время мы не проверяем наличие военно-учетного документа в других категориях лиц, которые правилами пересечения границы прописаны отдельными пунктами, в отношении которых четко указаны условия пересечения границы", - пояснил Демченко.
Он пояснил, что к таким категориям, в частности, относятся люди:
- с инвалидностью,
- лица, сопровождающие людей или детей с инвалидностью,
- перевозящих гуманитарную помощь.
- водители, осуществляющие международные перевозки товаров и пассажиров,
- работники железной дороги, авиационной и морской отрасли
"В целом изменений к правилам пересечения границы гражданами Украины, утвержденные постановлением правительства №57 на данный момент еще не внесены, но следует ожидать, что такие изменения через некоторое время произойдут и когда будут, скажем так, изменены, возможно, условия для большей категории лиц, то мы, конечно, об этом сообщим", - добавил спикер ГНСУ.
Новый закон о мобилизации
Напомним, 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации в Украине. В частности, он изменяет некоторые нормы в отношении военнообязанных мужчин с 18 до 60 лет. Заметим, что, среди прочего, он обязывает военнообязанных украинцев в течение 60 дней обновить данные в ТЦК удобным для них способом.
Однако сделать это можно не только в ТЦК. С прошлой недели украинцы могут обновить военные данные в ЦНАПах или через электронный кабинет военнообязанного, воспользовавшись приложением Резерв+.
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