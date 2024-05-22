Нужны ли перевозчикам военно-учетные документы для пересечения границы: объяснение ГНСУ

У некоторых категорий мужчин пока не проверяют военно-учетные документы при выезде за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире КИЕВ24.

"В настоящее время мы не проверяем наличие военно-учетного документа в других категориях лиц, которые правилами пересечения границы прописаны отдельными пунктами, в отношении которых четко указаны условия пересечения границы", - пояснил Демченко.

Он пояснил, что к таким категориям, в частности, относятся люди:

с инвалидностью,

лица, сопровождающие людей или детей с инвалидностью,

перевозящих гуманитарную помощь.

водители, осуществляющие международные перевозки товаров и пассажиров,

работники железной дороги, авиационной и морской отрасли

"В целом изменений к правилам пересечения границы гражданами Украины, утвержденные постановлением правительства №57 на данный момент еще не внесены, но следует ожидать, что такие изменения через некоторое время произойдут и когда будут, скажем так, изменены, возможно, условия для большей категории лиц, то мы, конечно, об этом сообщим", - добавил спикер ГНСУ.