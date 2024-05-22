Чи потрібні перевізникам військово-облікові документи для перетину кордону: пояснення ДПСУ
В деяких категорій чоловіків наразі не перевіряють військово-облікові документи при виїзді за кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі КИЇВ24.
"На цей час ми не перевіряємо наявність військово-облікового документа в інших категоріях осіб, які правилами перетину кордону прописані окремими пунктами, відносно яких чітко зазначені умови перетину кордону", - пояснив Демченко.
Він пояснив, що до таких категорій, зокрема, відносяться люди:
- з інвалідністю,
- особи, які супроводжують людей чи дітей з інвалідністю,
- які перевозять гуманітарну допомогу.
- водії, які здійснюють міжнародні перевезення товарів та пасажирів,
- працівники залізниці, авіаційної галузі та морської галузі
"Загалом змін до правил перетину кордону громадянами України, що затверджені постановою уряду №57 на цей час ще не внесено, але варто очікувати, що такі зміни через деякий час відбудуться і коли будуть, скажімо так, змінені, можливо, умови для більшої категорії осіб, то ми, звісно, про це повідомимо", - додав речник ДПСУ.
Новий закон про мобілізацію
Нагадаємо, 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію в Україні. Зокрема він змінює деякі норми щодо військовозобов'язаних чоловіків з 18 до 60 років. Зауважимо, що серед іншого він зобов'язує військовозобов'язаних українців протягом 60 днів оновити дані в ТЦК зручним для них способом.
Однак зробити це можна не лише в ТЦК. Від минулого тижня українці можуть оновити військові дані у ЦНАПах або через електронний кабінет військовозобов'язаного, скориставшись додатком Резерв+.
Ми вже писали, що, за рішенням Кабміну, жінок-медиків не прийматимуть на роботу без військового квитка та обліку в ТЦК.
Ми також повідомляли, чи можна отримати нові права водія без військового квитка.
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