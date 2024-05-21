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Женщин-медиков не будут принимать на работу без военного билета и учета в ТЦК

Украина, Вторник 21 мая 2024 14:55
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Женщин-медиков не будут принимать на работу без военного билета и учета в ТЦК Фото: женщин-медиков обязали встать на учет в ТЦК (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров исключил норму, согласно которой женщины-медики или фармацевты могли устраиваться на работу без военного билета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 16 мая 2024 г. №563.

Постановлением исключен п. 51 "Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов" следующего содержания:

  • "Женщины, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состояли на военном учете в соответствующих ТЦК и СП (не получали военно-учетный документ) до утверждения этого порядка, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года".

Остается действующей норма, согласно которой руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций уведомляют ТЦК о женщинах, работающих в указанных организациях и получивших образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоят на воинском учете.

Нетрудоустроенные женщины должны самостоятельно прибыть в ТЦК с целью взятия их на воинский учет военнообязанных, говорится в документе.

Напомним, Кабинет министров в последние дни принял пакет постановлений из-за того, что 18 апреля вступил в силу новый закон о мобилизации. В основном решения правительства касаются мужчин, которые обязаны обновить свои данные в течение двух месяцев. В частности, определен порядок вручения повесток, направления их по почте, ответственность руководителей предприятий за доставку работников в ТЦК во время мобилизации.

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